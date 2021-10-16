إنتاج مصر من القمح زاد 500 ألف طن في 2020.. والفضل لـ«زيادة المساحات المزروعة»

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذى يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الموافق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعــة (FAO) عام 1945 ومقرها روما إيطاليا ويتمّ الاحتفال هذا العام تحت شعار «الغذاء الآمن من أجل غد صحي».

21.9 مليون طن إنتاجية الحبوب في 2020

وأوضح التقرير أهم المؤشرات في مصر، التي جاءت على النحو التالي، بمناسبة الاحتفال بـ اليوم الغذاء العالمي ومنها:

- بلغ إنتاج الحبوب 21.9 ملـيون طـن في الموسم الزراعي 2019- 2020 مقـابل 21.8 مليون طن عام 2018- 2019 بنسبة زيادة قدرها 0.5٪ ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج محصول القمح.

ـ بلـغ إنتاج القـمح 9.1 مليون طن في الموسم الزراعي 2019- 2020 مقـابـل 8,6 مليـون طـن عام 2018 -2019 بزيادة قدرها 500 ألف طن، وبنسب 6.2٪، ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح عام 1209/2020 بنسبة 5.8% إضافة الى زيادة انتاجية الفدان من القمح خلال هذا العام.

ـ بلـغ إنتاج الأرز 4.4 مليون طـن عـام 2019/2020 مقــابل 4.8 ملـيون طــن عـام 2018/2019 بنسبة انخفاض قـدرهـا 7.6٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المزروعة بالأرز خلال هذا العام.

20.9 مليون طن انتاجية الخضراوات

ـ بلغ إنتاج الخضـر 20.9 مليون طـن عـام 2019/ 2020 مقـــابل 20.5 مليـون طـن عــام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 2.0٪.

ـ بلغ إنتاج الفاكهة 11.6 مليون طـــن عــام 2019/2020 مقابل 11٫7 مليون طـن عــام 2018/2019 بنسبة انخفـاض قدرها 0.9٪.

وعلى مستوى المؤشرات العالمية فقد جاء على النحو التالي:

ـ بلــغ إنتــاج الحبـوب 2٫7 مليـــار طن عـام 2019/2020 مقــابــــل 2٫6 مليـار طــــن عـام 2017/2018 بنسبة زيــادة قدرها 3.8 ٪.

- بلغ إنتـاج القمـح 761٫7 مليــون طن عــام 2019/2020 مقابل 732٫4 مليـون طـن عــام 2018/2019 بنسبة زيــادة قدرها 4.0٪.

ـ بـلغ إنتاج الأرز 500.8 مليـــون طــــن عـــام 2019/2020 مقابــــل 506٫3 مليـون طن عـام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 1.1٪ .

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للغذاء، يستهدف الوصول لـ سلامة الأغذية، واستلهام روح العمل من اجل المساعدة في الوقاية من المخاطر الناتجة عن الأغذية غير الصحية والكشف عنها وادارتها والمساهمة في الأمن الغذائي وصحة الإنسان.