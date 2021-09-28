هيئة سلامة الغذاء تشرف على جودة الطعام بالفنادق قريبا بإجراءات صارمة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه بداية من يوم 22 نوفمبر المقبل ستتولى الهيئة المصرية لسلامة الغذاء، التفتيش على جودة المأكولات والمشروبات التي يتم تقديمها بالفنادق.

وأضاف عاقل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مفتشى الهيئة سيقومون بداية من هذا التاريخ بجولات تفتيشية مفاجئة للتفتيش على جودة الطعام الذى يتم تقديمه للنزلاء، وفقًا للاشتراطات المقررة في هذا الإطار، والتي يتم فيها مراعاة سلامة وجودة الطعام المقدم لنزلاء الفنادق.

وأكد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن الهيئة ستكون هي الجهة الوحيدة التي تتولى الاشراف على جودة الطعام بالفنادق.

خطوات الارتقاء بالسياحة المصرية

وتابع عاقل، أنه مع تولي الهيئة المصرية لسلامة الغذاء الاشراف على جودة الطعام المقدم للنزلاء بداية من يوم 22 نوفمبر المقبل، وبدء تطبيق الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية بفنادق الـ 4 و5 نجوم، وبدء العمل بالمعايير الجديدة لتصنيف المنشآت الفندقية، ونهاية بقرب طرح الحملة الدولية للتنشيط للسياحة المصرية في الخارج خلال الشهور المقبلة فإن السياحة المصرية ستدخل مرحلة جديدة تعيد وضع مصر في الموضع الذى تستحقه على خارطة السياحة العالمية.

زيادة أعداد السياح بداية من الشهر المقبل

وأوضح عاقل، أنه بداية من شهر أكتوبر المقبل ستبدأ الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء في الارتفاع، لاسيما في ظل وجود حجوزات مؤكدة للسفر لمصر من العديد من دول العالم مثل المانيا وأوكرانيا وروسيا، فضلًا عن بعض دول أوربا الشرقية.

الفنادق جاهزة

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن كافة فنادق الجمهورية جاهزة لاستقبال الزيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الشهور المقبلة، متابعًا أن كافة المنشآت الفندقية ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن الغرفة حذرت كافة أعضائها من التهاون في تلك الإجراءات خلال الفترة الحالية.