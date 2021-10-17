اليوم جمعية مستثمري السادس من أكتوبر تطرح 1000 فرصة عمل في 14 مجالا

تطرح جمعية مستثمري السادس من أكتوبر اليوم الأحد، 1000 فرصة عمل ووظائف جديدة للشباب من مختلف المجالات، من خلال يوم التوظيف المفتوح بمقر الجمعية.

وقال رومون عطالله، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التوظيف، إن جمعية السادس من أكتوبر تهتم بشكل كبير بملف التوظيف؛ للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، من خلال توفير عمل لائق يضمن حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.

14 وظيفة تطرحها الجمعية اليوم

وأضاف «عطالله»، أنه خلال يوم التوظيف المفتوح، سيتم طرح 14 وظيفة مختلفة لفنيي طباعة وميكانيكا، وكهرباء، وثلاجات، ودهان سيارات، وميكانيكا سيارات، وتشكيل معادن، بالإضافة إلى سائقين درجة أولى وثانية وثالثة، وعاملي إنتاج، وعمال نظافة، وأمن إداري ومندوبي مبيعات، وفني نسيج بلاستيك.

وأكد أن جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، تعمل على خلق بيئة عمل مناسبة تشمل رواتب مجزية للعاملين وتأمين اجتماعي وصحي وعقد عمل؛ لضمان كافة حقوق الطرفين.

وتدعو جمعية المستثمرين، الشباب الراغبين فى العمل، ضرورة التوجه إلى مقر الجمعية بالحي السابع - فيلا 57 - أمام نادي 6 أكتوبر – الجيزة.

ومن جهتها تعمل وزارة القوى العاملة على توفير وظائف جديدة بالقطاع الخاص للشباب، تتمثل في 1406 فرص عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص في 11 محافظة لشغلها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتتوزع الفرص المتوفرة في 11 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية وأسيوط والغربية والدقهلية والسويس ودمياط وقنا والمنوفية، والإسكندرية والشرقية.