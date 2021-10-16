«مستثمري السادس من أكتوبر» تطرح 1000 وظيفة باليوم المفتوح للتوظيف غدا

أعلنت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، طرح 1000 فرصة عمل، ووظائف جديدة للشباب خلال يوم التوظيف المفتوح بمقر الجمعية، غدًا الأحد.

رومون عطالله عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التوظيف، قال في بيان اليوم السبت، إن الجمعية تولي اهتماما كبيرا بملف التوظيف؛ للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، من خلال توفير عمل لائق يضمن كافة الحقوق العاملين وأصحاب الأعمال.

اليوم المفتوح للتوظيف يشمل 14 وظيفة

وأوضح «عطالله»، أن يوم التوظيف المفتوح يتضمن طرح 14 وظيفة مختلفة لفنيي طباعة وميكانيكا، وكهرباء، وثلاجات، ودهان سيارات، وميكانيكا سيارات، وتشكيل معادن، بالإضافة إلى سائقين درجة أولى وثانية وثالثة، وعاملي إنتاج، وعمال نظافة، وأمن إداري ومندوبي مبيعات، وفني نسيج بلاستيك.

وأكد أن جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، تعمل على خلق بيئة عمل مناسبة تشمل رواتب مجزية للعاملين وتأمين اجتماعي وصحي وعقد عمل؛ لضمان كافة حقوق الطرفين.

وتدعو جمعية المستثمرين كافة الشباب الراغبين فى العمل ضرورة التوجه إلى مقر الجمعية بالحي السابع - فيلا 57 - أمام نادي 6 أكتوبر – الجيزة.

توفير 1681 فرصة عمل لجميع المؤهلات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة القوى العاملة، من خلال نشرة التوظيف التابعة لها، توفير 1681 فرصة عمل لجميع المؤهلات والقطاعات الوظيفية المتنوعة، للذكور والإناث، موضحة أنها تتضمن عددًا من الوظائف لذوي الهمم والعزيمة، بأجور مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 60 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2021.