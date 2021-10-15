وظائف وزارة القوى العاملة لجميع المؤهلات.. 1681 فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، من خلال نشرت التوظيف التابعة لها، توفير 1681 فرصة عمل لجميع المؤهلات والقطاعات الوظيفية المتنوعة، للذكور والإناث، موضحة أنها تتضمن عدد من الوظائف لذوي الهمم والعزيمة، بأجور مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 60 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2021.

تفاصيل وظائف وزارة القوى العاملة لجميع المؤهلات

وأوضحت الوزارة أن نشرة التوظيف تلك تستهدف رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، بالإضافة إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص.

رابط التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة لجميع المؤهلات

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أن التقديم علي فرص العمل المتاحة يتم بالدخول على الموقع الالكتروني من خلال الضغط هنـــــــا، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، على أن ترشح الإدارة المختصة بذلك المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع، كما يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف من خلال الضغط هنــــــا.

وظائف القوى العاملة في محافظة القاهرة

وأعلنت وزارة القوى العاملة أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 10 مساعد مدير مطعم، و 10 مشرف مطعم، و 200 عضو فريق براتب 2900 جنيه، و 20 شيف شواية، و 20 سائق، و 2 عمال انتاج من ذوى الهمم، و 10 مدير موقع بالتجمع الخامس براتب يتراوح ما بين 7000 إلى 9000 جنيه حسب الخبرة، و15 مشرف براتب 4000 جنيه، و 5 محاسبين، و 131 فرد أمن، و15 مدير قطاع نظافة، و15 مدير قطاع مكافحة بشرط الخبرة في المجال.

وظائف القوى العاملة في محافظة القليوبية

ووفرت الوزارة فرص عمل بمحافظة القليوبية شملت 2 مهندس مدني براتب 4500 جنيه، و 2 مهندس ميكابوديتك، 3 محاسبين، 7 فنى لحام جلود، 25 عامل خياطة، و 25 عمال انتاج، و 10 عمال تعبئة - كي ملابس، و 4 عمال عاديين من ذوي الهمم 5 %، و3 عمال نظافة، وسائق رخصة ثانية.

وظائف القوى العاملة في محافظة السويس

وفي السويس وفرت الوزارة فرص عمل تمثلت في 5 فنى انتاج براتب 3000 جنيه، و 10 عمال عاديين براتب 3000 جنيه.

وظائف القوى العاملة في محافظة الدقهلية

كما أتاحت الوزارة وظيفة 27 منسق ميداني، و 2 أمين مخزن، و 2 أخصائي ، و 10 عمال تحميل ، و محاسب ، و 23 عمال نظافة ، وفرد أمن ، ومندوب مبيعات، في الدقهلية.

وظائف القوى العاملة في محافظة أسيوط

كما تم توفير فرص عمل بأسيوط شملت، 5 مدرسات لغة عربية ورياضيات، 10 أخصائي ائتمان، 32 أخصائي تمويل، محفظة قرآن ، 2 مسئول مبيعات، عاملة عادية ، بائعة، عاملة لمعمل تحاليل طبية، وعامل لمحل صيانة أجهزة، عامل لمحل خردوات ، وعامل لمحل ساعات.

وظائف القوى العاملة في دمياط والبحيرة

وفي دمياط والبحيرة توجد فرص عمل لـ 150 مسئول ائتمان، و50 مراجعا ميدانيا، و 10 عمال إنتاج.

وظائف القوى العاملة في المنوفية

كما أتاحت عددا من الوظائف في المنوفية شملت، 3 طبيب، 2 ممرضة، محاسب، مدخل بيانات، 5 أخصائي مشتريات، 2 أخصائي رقابة، 5 أخصائي أبحاث وتطوير، 3 فنى صيانة، 5 سائقين، 6 عمال إنتاج، 5 عمل تعبئة وتغليف، 5 عامل تغليف ملابس،201 فرد أمن براتب 3500 جنيه.

وظائف القوى العاملة في الغربية

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية مجموعة من فرص العمل شملت 27 عمال خياطة، 10 عمال اوفر، و 10 عمال أرضية، و8 عمال تعبئة، 50 خدمة عملاء براتب 4000 جنيه ، محاسب، أمين مخزن، و 4 عمال تعبئة.

وظائف القوى العاملة في المنيا

وفي المنيا يوجد 222 فرصة عمل متاحة، شملت مسئول تسويق، 2 مهندس زراعي، مهندس كهرباء، 100 عامل خياطة، 50 عامل تعبئة وتغليف، 7 مشرف عمال، مراقب جودة، امين مخزن، موظف تسليم، 29 منسق ميداني، 10 عمال طلمبة، 3 سفرجي، 5 عمال نظافة، 5 حداد، و 2 ميكانيكي.

وظائف القوى العاملة في قنا

وفي محافظة قنا وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات منها 19 مندوب مبيعات، 18 تمريض،41 مسئول تمويل، 4 مسئول ائتمان، 20 مندوب توزيع، 30 مدرس لغة انجليزية ولغة عربية ورياضيات وعلوم، ومعلم تربية موسيقية، معلم حاسب آلي، 2 كاشير، 2 كابتن صالة، 5 ويتر، 11 عامل نظافة، 20 خدمة عملاء ، و 10 عمال توصيل طلبات، 2 فنى صيانة، 6 فرد أمن، و سائق رخصة مهنية.