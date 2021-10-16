العسومي: الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان تمثل خارطة طريق نموذجية

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، تمثل خريطة طريق نموذجية يُحتذى بها على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية في إعلاء قيم واحترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة له، خلال افتتاح أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، التي عُقدت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقال العسومي، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعكس أيضا حرص وإصرار القيادة السياسية المصرية على أن يكون تعزيز حقوق الإنسان، إحدى الدعامات الأساسية والراسخة التي تنطلق منها الجمهورية الجديدة.

وخلال الجلسة، أعلن رئيس البرلمان العربي عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهو الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعا إلى أن يصبح مركزا إقليميا ودوليا لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.