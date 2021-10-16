قضايا ناقشها البرلمان العربي في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني.. أبرزها أزمة لبنان

افتتح عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وقائع الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، التي عقدت اليوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني وريتاج العباسي رئيسة البرلمان العربي للطفل، وأيمن عثمان الباروت أمين عام البرلمان العربي للطفل، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيظل شريكًا فاعلًا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحًا مُكملًا للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كافة القضايا العربية.

تحرك دولي لدعم القضية الفلسطينية

وفي مستهل كلمته، جدد «العسومي»، تأكيده دعم البرلمان العربي الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للشعب العربي، مشيرًا للتحركات التي اتخذها البرلمان مؤخرًا بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومدير عام اليونسكو، بشأن الجرائم والانتهاكات الممنهجة للقوة القائمة بالاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف.

دعم جهود ملك الأردن في حماية المقدسات بالقدس

كما أكد دعم البرلمان العربي للجهود الكبيرة التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وفي إطار تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وفي ظل تمادي ميليشيا الحوثي الإرهابية في جرائمها ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد أبناء شعبنا اليمني، وخاصة الأبرياء من النساء والأطفال، واعتداءات هذه الميليشيا الإرهابية المستمرة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والمطارات المدنية في المملكة العربية السعودية، طالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل وتحمل مسئوليته القانونية والأخلاقية، لوقف هذه الجرائم، وإنهاء الوضع المأساوي الذي يعيشه الأشقاء في مدينة مأرب ومديرية العبدية، محذرًا في الوقت ذاته من أن استمرار حالة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم ستشجع هذه الميليشيا على التمادي في جرائمها الإرهابية.

عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن

وخلال كلمته، ثمن الجهود المُخلصة والمُقدَرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ من أجل حل هذه الأزمة لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار، مشيدا بعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومتمنين لها كل التوفيق والنجاح.

دعوة لضبط النفس في لبنان

وفي ضوء التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية، التي أسفرت عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى ، أكد «العسومي»، متابعة البرلمان العربي لهذه الأوضاع بقلق بالغ، داعيًا كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس وتجنب العنف والتصعيد، منعًا لدخول البلاد في حلقة مفرغة من المواجهات الطائفية، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان وشعبه، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار الداخلي.

كما أعلن رئيس البرلمان، الدعم الكامل للأشقاء الليبيين، داعيًا الليبيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادهم إلى التكاتف وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، والمضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لتحقيق التوافق الوطني وتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي والحفاظ على أمن وسيادة الدولة الليبية.

دعم مصر والسودان بشأن حقوقهما في مياه النيل

وأشار إلى دعم البرلمان العربي أيضًا لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في حماية أمنهما المائي ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية في مياه نهر النيل، مجددا طلبة لدولة إثيوبيا بالانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المسار التفاوضي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي، الذي صدر مؤخرًا في هذا الشأن.

وثمن إتمام ونجاح الانتخابات النيابية التي شهدتها بعض الدول العربية مؤخرًا، التي كان البرلمان العربي حريصًا على متابعة ومراقبة بعض هذه الاستحقاقات السياسية، فور تلقيه الدعوة لذلك.

وجدد «العسومي» التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبًا بمناسبة استضافتها وتنظيمها معرض «إكسبو 2020»، الذي يعكس الثقة الدولية في قدرة دولة الإمارات وريادتها في توفير الحلول للمشكلات العالمية، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، كما هنأها بالفوز المستحق بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022 حتى 2024، والذي يعد تتويجًا لإنجازاتها المتميزة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

البرلمان العربي يشيد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر

وأشاد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في شهر سبتمبر الماضي، التي تمثل خريطة طريق نموذجية يُحتذى بها على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية في إعلاء قيم واحترام حقوق الإنسان،كما تعكس حرص وإصرار القيادة السياسية المصرية على أن يكون تعزيز حقوق الإنسان، إحدى الدعامات الأساسية والراسخة التي تنطلق منها الجمهورية الجديدة.

وفي الإطار ذاته، وثمن رئيس البرلمان العربي، التطور المتنامي في منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، خاصة في ضوء التوجيهات الملكية السامية، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بالبدء في وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، والذي يمثل نقلة نوعية رائدة، ونتاج فكر متحضر ومستنير في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب

وخلال الجلسة، أعلن رئيس البرلمان العربي عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وسيكون هذا المركز هو الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعًا إلى أن يصبح مركزًا إقليميا ودوليًا لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب.

كما أعلن إنشاء مجموعة عمل برلمانية رفيعة المستوى معنية بالعلوم والتكنولوجيا، والتي ستتسق في عملها مع المجموعة المناظرة في الاتحاد البرلماني الدولي بهدف ربط وإدماج العلم وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا في العمل البرلماني.