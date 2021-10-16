3 مؤشرات لحرق الدهون ليس من بينها الميزان.. تعرف عليها

يُعد إنقاص الوزن وحرق الدهون الزائدة أحد الأهداف التي يسعى الكثيرون للوصول إليها، خاصةً مع تحذيرات المختصين من أضرار زيادة الوزن على القلب والمفاصل والصحة العامة، كما يلجأ الكثيرون إلى اتباع حمية غذائية ونظام غذائي متنوع، للحصول على قوام متناسق ومظهر صحى لائق، ويقع الشخص في حيرة من أمره في الشهور الأولى من اتباع الأنظمة الغذائية، متسائلاً عما إذا كان نوع الحمية الغذائية التي يتبعها يسير بشكل لائق، أم أنها غير مناسبة، وفي التقرير توضح الدكتورة مروة شعير، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أبرز مؤشرات حرق الدهون:

أبرز مؤشرات حرق الدهون:

الجوع:

قالت الدكتورة مروة شعير، في تصريحات لها، إن الإحساس بالجوع يعتبر أحد المؤشرات المهمة على حرق الدهون، مشيرة إلى أن الفرد عليه الانتباه جيدًا لحالة الجوع، بحيث لا يسرف في تناول الأكلات كي لا يعود لاكتساب الوزن الزائد.

إخراج كمية كبيرة من البول:

أوضحت «شعير» أن وجود رغبة أكبر من المعتاد في دخول الحمام، يعتبر أحد الأدلة على حرق الدهون، لأن الدهون تخرج من الجسم عبر ثلاث طرق هي عن طريق العرق أو عن طريق البول والنفس.

تغير مقاسات الجسم:

تابعت «شعير» أن نزول قياسات الجسم سواء محيط الخصر أو الأرداف والذراعين على مدار أسبوع مثلاً أو كل فترة، لأن إنقاص الوزن من الممكن أن يحدث من خلال تغير «نقصان» المقاسات، في حين قد لا يحدث تغير على الميزان.

الصيام المتقطع وحرق الدهون:

نصحت الدكتورة مروة شعير، باتباع نظام الصيام المتقطع، قائلة إن الصيام المتقطع من أفضل الأنظمة الغذائية والصحية لإنقاص الوزن وحرق الدهون، موضحة أن المقصود به توزيع الوجبات على مدار اليوم كله من 10 إلى 8 ساعات فقط، على أن يكون الجسم في حالة صيام عن تناول الأكل. مؤكدة أن الصيام المتقطع يحمي من الإصابة بالسكر، ويساعد على خسارة الدهون من مناطق البطن والأرداف، وعلى إعادة توزيع الدهون بشكل صحي، وزيادة معدل الحرق بصورة كبيرة.