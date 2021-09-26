باحثة تكشف فوائد عظيمة لنظام الصيام المتقطع: «محرقة دهون»

الحصول على وزن مثالي وقوام متناسق، والتخلص من الوزن الزائد، حلم يراود غالبية الناس خاصة مع انتشار حالات زيادة الوزن، والتي تؤثر بالتالي على المفاصل وصحة القلب والأوعية الدموية وضغط الدم وتؤدي للإصابة بالسكر.

أنظمة كثيرة يتم طرحها لإنقاص الوزن، وأنواع مختلفة من الحميات الغذائية التي قد تؤتي ثمارها مع البعض وربما لا تجدي مع البعض الآخر، حتى أصبح الفرد عُرضة للإحباط أو الوقوع فريسة الوصفات التي تعتمد على الحرمان من كثير من الأطعمة والتي تقود إلى أمراض نقص الفيتامينات وخلل يؤثر على صحة البشرة والشعر.

فوائد الصيام المتقطع

الدكتورة مروة شعير، باحثة في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، نصحت بالصيام المتقطع، قائلة في تصريحات لـ«الوطن» إن الصيام المتقطع من أفضل الأنظمة لإنقاص الوزن وحرق الدهون، موضحة والمقصود به توزيع الوجبات في اليوم كله فقط على مدار من 10 إلى 8 ساعات فقط، وبقية الوقت يكون الجسم في حالة صيام عن تناول الأكل.

ممنوعات في الصيام المتقطع

وتابعت قائلة: «يتم الامتناع عن تناول الطعام في فترة الصيام والعصائر واللبن، والسكريات والمبيضات، ويسمح في فترة الصيام شرب الماء بكميات كبيرة وكذلك المشروبات الفاتحة مثل الينسون والشمر والقرفة والحلبة والقهوة الخضراء مع التحلية بالسكر المستخرج من نبات الاستيفيا».

وأكدت شعير: «الصيام المتقطع يحمي من الإصابة بمرض السكر، ويساعد على خسارة الدهون من مناطق البطن والأرداف وعلى إعادة توزيع الدهون بشكل صحي وعلى الحماية من الإصابة بمرض السكر وزيادة معدل الحرق بصورة كبيرة وبالتالي خسارة الوزن سواء بالقياسات أو بالمازورة».

وأضافت: «كما يحسن الصحة والعامة النفس والبشرة، ويركز على إنزال دهون البطن والأرداف ويوزع شكل الدهون في الجسم، ونحصل على نتيجة مرضية خلال أيام»، وذكرت «الصيام المتقطع يحوِّل الجسم لمحرقة دهون، لأنه يساعد الجسم على استخدام الدهون الجسم المخزنة كمصدر للطاقة.

ميزة الصيام المتقطع

وأوضحت أنه يمكن أثناء فترات السماح، تناول الأطعمة المختلفة بشكل صحي متوازن من العناصر الغذائية.

فئات يمنع عنها الصيام المتقطع

ويفضل ألا يتبع نظام الصيام المتقطع الشباب أقل من 18 سنة والسيدات الحوامل والمرضعات ومرضى السكر أو المرضى الذين لهم جرعات أدوية خلال اليوم، والبدء بالتدريج من 12 ساعة ثم 14 وصولا إلى 16 ساعة.