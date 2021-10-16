جراحة عاجلة لإنهاء حمل مصابة بكورونا لإنقاذ حياتها ببني سويف

تدخل فريق طبي في مستشفى الواسطى المركزي في بني سويف، بإشراف الدكتور كرم سعد، مدير المستشفى، بجراحة عاجلة لإنقاذ سيدة حامل في بداية شهرها السابع، ومٌصابة بفيروس كورونا المستجد وانخفضت نسبة الأكسجين لديها إلى 55% ما كان يشكل خطراً على حياتها، ونقلها للعناية المركزة عقب إجراح عملية إنهاء حمل لها، وتحولت حالتها العامة إلى الاستقرار وارتفاع نسبة الأكسجين إلى 93%.

مستشفى الواسطى يستقبل سيدة حامل مصابة بفيروس كورونا في حالة خطرة

وكان مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف قد استقبل حالة سيدة حامل في شهرها السابع، ومٌصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ 3 أيام، وحالتها خطرة، ولم تستجب للعلاج، وبدأت حالتها في التدهور رغم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، ووصلت نسبة الأكسجين إلى 55%، ما يشكل خطراً على حياتها والجنين.

ورشة عمل من اطباء المستشفى لإتخاذ قرار إجراء الجراحة لسيدة حامل مصابة بفيروس كورونا

وعقب تشكيل ورشة عمل من أطباء العناية المركزة والنساء والتوليد بالمستشفى لإتخاذ الاجراء المناسب تجاه حالتها، قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة لها بإنهاء الحمل حرصاً على صحتها، لأنه في مثل تلك الحالات نسبة الوفاة بها مرتفعة للغاية.

وأجرى الفريق الطبي بالمستشفى الجراحة للمريضة عقب دخولها غرفة العمليات على أجهزة التنفس الصناعي، وتم نقلها إلى العناية المركزة حيث وصلت نسبة الأكسجين إلى 93% والحالة مستقرة.

الفريق الطبي لمستشفى الواسطى المركزي

من جانبه، وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي من الأطباء والتمريض الذين قاموا بإجراء العملية، وهم الأطباء محمد زكي، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، ومحمود إسماعيل، اخصائي النساء، وأحمد يحيى، اخصائي نساء، وأحمد خليفه، اخصائي تخدير، ومحمد سيد شعبان، استشاري العناية المركزة، وأحمد حميد، عناية مركزة، بالإضافة إلى فريق التمريض.

مدير مستشفى الواسطى المركزي: حالة المريضة مستقرة

وقال الدكتور كرم سعد، مدير المستشفى: «استقبلنا منذ 3 أيام حالة إصابة بكورونا لسيدة حامل في بداية شهرها السابع، وتعاني من انخفاض في نسبة الأكسجين، وحالتها العامة سيئة، وفشلت معها محاولات العلاج وأجهزة التنفس الصناعي، فكان القرار عقب تشكيل ورشة عمل من أطباء النساء والتوليد والعناية المركزة والتخدير، بإنهاء الحمل الذي يشكل خطراً أكبر على حالتها الصحية»، وبالفعل أجرى الفريق الطبي الجراحة بنجاح وسرعة، حيث أن دخولها لغرفة العمليات كان على أجهزة التنفس الصناعي، وعقب انتهاء العملية جرى نقلها للعناية المركزة، وبدأت حالتها في التحسن والاستقرار، ووصلت نسبة الأكسجين لديها إلى 93%.

وأضاف أن العناية المركزة بالمستشفى سجلت اليوم السبت خروج 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، بينهم سيدة حامل في شهرها السابع، بعد تحسن حالتهم.