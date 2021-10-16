إجراء أول عملية تغيير مفصل فخذي كامل بمستشفى بني سويف التخصصي

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، إجراء عملية تغيير مفصل فخذي كامل لمريض يبلغ من العمر 54 عاما، من مركز الواسطى ببني سويف، حيث تم تحويل الحالة عن طريق الغرفة المركزية لقوائم الانتظار بأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

«تخصصي بني سويف»: أجرينا الجراحة بالمجان تماما للمريض

وكشف مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي عن مناظرة الحالة بواسطة أطباء جراحة العظام بالمستشفى، واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، لتحديد نوع المفصل المطلوب في إطار البروتوكلات العالمية، والمعمول بها بالمبادرة وتم توفير المفصل المطلوب، وإجراء الجراحة اللازمة للمريض بالمجان تماما في ظل تكلفتها التي تتخطى 80 ألف جنيه.

وأشار «جودة» إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة قاده الدكتور حمادة سعد، وعاونه الدكتور محمد مختار أطباء جراحة العظام بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور هاني خير استشاري جراحة العظام بالمستشفى، وطبيب التخدير الدكتور عمرو سيد.

«سعد»: المريض كان يعاني من خشونة متقدمة بمفصل الفخذ

من جانبه، قال الدكتور حمادة سعد أخصائي جراحة العظام بالمستشفى، أن المريض كان يعاني من خشونة متقدمة بمفصل الفخذ، وأجريت له عملية تغيير لمفصل الحوض وتركيب مفصل حوض اللاأسمنتي، والذي يتميز باهميته في تقليل فترة العلاج بالمستشفى، وإمكانية حركة المريض من اليوم التالي للعملية.

وأضاف أن المريض سيُوضع تحت الملاحظة بالقسم الداخلي بالمستشفى للمتابعة واستكمال العلاج لمدة يومين، على أن يبدأ جلسات العلاج الطبيعي بالمستشفى بعد ثلاثة أسابيع من الجراحة، موجها الشكر لإدارة المستشفى للدعم الذي تم تقديمه لفريق العمل لإجراء الجراحة والتي تعد من الجراحات الكبرى في تخصص جراحة المفاصل، وأبدى سعادته لاجراء مثل هذه النوع من العمليات لأول مرة بالمستشفى.