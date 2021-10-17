تعرف على خطوات تكويد مزارع تصدير الفاكهه والخضر

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة المشاركة في منظومة التكويد الجديدة للمزارع لتصدير الحاصلات الزراعية، والتي صدر بها قرار من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن خطوات التكويد الجديدة تقوم على ما يقرب من 12 خطوة هامة يجب اتباعها لاعتماد المزرعة للتصديرية.

وأضاف لـ «الوطن»، أنه في البداية يتم الإعلان عن مواعيد بدء وانتهاء استقبال طلبات فحص وتكويد وتسجيل المزارع التصديرية فى وسائل الإعلام المختلفة، وذلك قبل بدء الموسم التصديرى بوقت كاف.

وتابع أنه عقب ذلك يتقدم مسئول التصدير بطلب إلى الحجر الزراعى لتكويد المزرعة موضحاً به عنوان المزرعة ومساحتها وأبعادها، مع توضيح الأصناف المنزرعة بها، ثم يتم تقديم المستندات الدالة على الملكية والحيازة أو عقود الإيجار الموثقة ورسم كروكي للمزرعة.

وأكد أنه يجوز للحيازات الصغيرة تجميع أكثر من مزرعة تحت كود تصديرى واحد بشرط أن تكون هذه المزارع متجاورة دون فواصل طبيعية أو صناعية وتكون منزرعة بمحصول واحد وتتم عليها نفس المعاملات الزراعية، على أن يتم تفويض مسئول تصدير واحد للتعامل مع الحجر الزراعى باسم هذه المزرعة، ويتم تحصيل نفقات تكويد مزرعة واحدة طبقاً للمساحة الكلية.

يستقبل الحجر الزراعي طلبات الراغبين في تسجيل وفحص وتكويد المزارع

وأشار إلى أنه عقب ذلك يقوم الحجر الزراعى باستقبال طلبات الراغبين فى تسجيل وفحص وتكويد مزارعهم وتقدير الرسوم والنفقات اللازمة وتحصيلها وتكليف لجان للمعاينة، ثم يتم تسليم مسئول المزرعة كتيبا بالإرشادات الفنية اللازم اتباعها فى إنتاج محصوله التصديرى، وكذلك نماذج السجلات الواجب توافرها بالمزرعة، على أن يتضمن الكتيب المعلومات الفنية المعتمدة من الجهات الفنية المتخصصة.

يقوم الحجر الصحي بمراجعة البيانات المقدمة من المزرعة التصديرية

ولفت «العطار»، إلى أنه عقب ذلك يقوم الحجر الصحي بمراجعة البيانات المقدمة من المزرعة التصديرية مع البيانات المتوفرة بالجهات المعنية للتأكد من صحة المستندات المقدمة، على أن تقوم اللجنة المكلفة بالمعاينة بالتأكد من التزام المزرعة بكل الاشتراطات الفنية التى يحددها الحجر الزراعى، والتأكد من توفير السجلات وتقوم اللجنة برفع إحداثيات المزرعة عن طريق القمر الصناعي.

عقوبات على مزارع التكويد المخالفة للمنظومة

وأكد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أنه فى حالة مخالفة المزرعة لأى من الاشتراطات تقوم اللجنة بعمل تقرير فنى منفصل يوضح جوانب القصور وكيفية التغلب عليها، كما تلتزم المزرعة التصديرية قبل البدء بالحصاد بغرض التصدير ابلاغ الحجر الزراعي لعمل زيارة لتقدير كمية الإنتاج الفعلي والكمية الصالحة للتصدير منه والتأكد من استمرار المزرعة فى اتباع الممارسات الزراعبة الجيدة.

وتابع أنه في حالة قيام المزرعة بمخالفة الاشتراطات الخاصة بالاعتماد أو قيامها بإجراءات الحجر الزراعى أو اكتشاف قيام المرزعة بالتلاعب فى أحد المستندات أو رفض أحد الشحنات المصدره منها بالخارج يتم إيقاف التصدير من المزرعة لحين الانتهاء من التحقيقات وإعادة تقييم المزرعة، مع إيقاف كل مستندات التخصيم الصادرة للمزرعة، ويتم تحديد فترة الإيقاف فى ضوء نتائج التحقيقات وإعادة التقييم.