بعد الإعلان عن 1668 فرصة عمل.. عناوين مكاتب العمل بمحافظة المنيا

تواصل «الوطن»، تقديم خدمة نشر عناوين مكاتب العمل بالمحافظات، واليوم، ننشر عناوين مكاتب العمل بمحافظة المنيا، وأرقام التليفونات الخاصة بها، وعددها 12 مكتب عمل، متعددة الأنشطة وعادية، وذلك للتسهيل على القراء والمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءت توظيفهم، أو الذين يبحثون عن وظائف بهذه المكاتب.

من مهام مكاتب العمل استخراج استمارة الالتحاق بالوظيفة «كعب عمل»

وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت عن العناوين المُحدّثة لمكاتب العمل والتشغيل بجميع المحافظات بأنحاء الجمهورية وأرقام التليفونات الأرضية والداخلية بها.

وقالت الوزارة إن مكاتب العمل بالمحافظات، منوط بها استخراج نموذج التشغيل وهو المعروف بـ «كعب العمل» للراغبين في الالتحاق بالوظائف بالقطاعين العام والخاص، وكذلك الإعلان عن الوظائف في الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص والتي تخطرها بها وزارة القوى العاملة.

والعناوين المحدثة لمكاتب العمل بالمنيا كالتالي:

- ديـر مواس متعدد ويشمل تشغيل مطور.. شارع الحرية - عنوانه ديرمواس ت: 2210502

-أبو قرقاص- عنوانه- شارع الناصر متفرع من شارع الجمهورية -ت: 2420768

-العدوة -عنوانه الوحدة المحلية شارع بورسعيد - العدوة-ت: 7460042

- مطاى - عنوانه شارع بورسعيد - مطاى-ت: 3920633

- سمالوط -عنوانه -منطقة عرب الزينة-ت: 7750444

- مغاغة-عنوانه -23 ش ناعوم عمارة الزهور -مغاغة-ت: 7550371

- بنى مزار-متعدد الأنشطة -عنوانه -شارع العمدة - بنى مزار-ت: 7821602

- المنيا الجديدة - عنوانه -ش سعد زغلول برج السلام -ت: 2364070

- المنيـا ذو نشاطين (تفتيش وعلاقات) مجمع المصالح الحكومية - عنوانه- المنيـا-ت: 2362017

- ملوى -عنوانه -المساكن الشعبية - ملوى-ت: 656354

-المنيـا- تشغيل مطورمجمع المصالح الحكومية - عنوانه المنيا-ت: 2372492

- مكتب تراخيص الاجان -عنوانه: برج السلام شارع سعد زغلول - المنيا-ت: 2364070

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أمس، عن توفير 1668 فرصة عمل بالقطاع الخاص، للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص في 11 محافظة لشغلها خلال شهر أكتوبر الجاري.