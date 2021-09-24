عناوين مكاتب العمل بالقاهرة بعد إعلان القوى العاملة عن وظائف جديدة

بعد أن أعلنت وزارة القوى العاملة عن حركة توظيف جديدة للخريجين بالقطاع الخاص بتوفير فرص عمل لـ 1681للخريجين من الذكور والإناث، خلال شهر أكتوبر المقبل، حرصت «الوطن» على إعادة نشر العناوين المحدثة لمكاتب العمل بالمحافظات، للتيسير على الخريجين، إنهاء إجراءات التعيين، ومن بينها استخراج كعب العمل.

مكاتب القوى العاملة المُحدثة بجميع مناطق واحياء محافظة القاهرة

وجاءت عناوين مكاتب العمل الحديثة بمحافظة القاهرة على النحو التالي:

- منشأة ناصر وعنوانه: مساكن أطلس بالجبل الأخضر أمام مستشفى المقاولون العرب ت: 23422696

- باب الشعرية وعنوانه: 413 شارع بورسعيد - فندق دمياط ت: 25900527

-الموسكى وعنوانه: 9 أ ميدان الخازندار - العتبة ت: 25909300

- الشرابية وعنوانه: مساكن الشرابية بلوك 54 ت: 22359962

مكاتب القوى العاملة بالمقطم والخليفة والسيدة زينب

-المقطم وعنوانه: مساكن الفسطاط الجديدة عمارة 125 شقة 1 ت:29186771

- الخليفة وعنوانه: 45 ش القلعة ت: 25114541

- السيدة زينب وعنوانه: 30 شارع إسماعيل سري متفرع من ش قصر العينى داخلى 337.

- الزاوية الحمراء وعنوانه: 188 مساكن الزاوية الحمراء بمدخل 3 شقة 7 ت: 24275075

- المرج وعنوانه: مقر المجلس الشعبى المحلى لحى المرج 24408283

-البساتين ودار السلام وعنوانه: مساكن الشركة الكويتية بالبساتين عمارة 6 شقة 5 ت 25186607

مكاتب القوى العاملة بمصر القديمة والسلام والزيتون وحدائق القبة

- مصر القديمة وعنوانه: 4 شارع سعيد ذو الفقار - المنيل ت 23645349

- السلام أول وعنوانه: مساكن اطلس بلوك41 ت : 2280627 2

- السلام ثان وعنوانه: 5 ج مساكن الصعيد - مدينة السلام ت: 22791918

- مصر الجديدة وعنوانه: 5 ح الفرن المتفرع من شارع هارون الرشيد ت: 22573454

- الزيتون وعنوانه: مساكن القبة الجديدة بلوك 27

- حدائق القبة وعنوانه: مساكن القبة الجديدة - بلوك 27

- غرب القاهرة وعنوانه: 9 أ ميدان الخازندار - العتبة 25931800

- عين شمس وعنوانه شارع 6 أكتوبر - عين شمس

- شبرا وعنوانه - مجمع الاحياء ش شبرا ت 25742460

- وسط القاهرة وعنوانه 413 شارع بورسعيد - السيدة ت: زينب25916397

مكاتب القوى العاملة بأحياء عابدين والمطرية وروض الفرج وشرق مدينة نصر

-عابدين وعنوانه 9 أ ميدان الخازندار - العتبة ت: 25909300

-المطرية وعنوانه 27 ش عين شمس برج الفتح ت: 26339194

- روض الفرج وعنوانه مجمع الاحياء- شارع شبرا ت: 25741745

- شرق مدينة نصر وعنوانه -عمارات الشركة السعودية امام دار الدفاع الجوى ع 16 م . نصر ت: 26905826

- غرب مدينة نصر وعنوانه - عمارات الشركة السعودية- امام دار الدفاع الجوى ع 16 م . نصر ت: 26905826

- النزهة وعنوانه 96 شارع - جسر السويس ت: 22573454

- الساحل وعنوانه 5 شارع محمد الخلفاوى - الساحل ت: 22029613

- الوايلي وعنوانه 4عمارات الشرطة - العباسية ت: 26822411

- المطرية وعنوانه - 460 شارع ترعة الجبل ت: 22503861

- بولاق وعنوانه - المساكن الشعبية - رملة بولاق ت: 25765607

-الزيتون وعنوانه - 27 شارع عين شمس - برج الفتح شقة 201 ت: 26339194

-حدائق القبة وعنوانه - مساكن الشيخ غراب بلوك رقم 6 مدخل 3 ت: 24515525

- مصر القديمة وعنوانه - 4 شارع سعيد ذو الفقار - المنيل ت: 23645349

- الدرب الأحمر وعنوانه - 317 شارع بورسعيد - السيدة زينب ت: 23900762

-الظاهر وعنوانه 62 شارع العباسية - ناصية أحمد سعيد ت: 24821190

-الأزبكية وعنوانه - عمارة ستراند - باب اللوق ت. داخلى 338 25909300

- مديرية القوى العاملة إدارة تراخيص الأجانب مجمع التحرير - الدور الثالث - ميدان التحرير 9740995