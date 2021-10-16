مدبولي يوجه المحافظين بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار

سلَّط الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين اليوم، حديثه على ما يشهده العالم حاليا من موجة تضخمية، وزيادة في الأسعار للسلع المختلفة.

وقال رئيس الوزراء، خلال الاجتماع: «أتابع يوميا موقف توافر السلع، والحمد لله لدينا مخزون كبير من السلع الاستراتيجية»، مشددا على أنه لن يتم السماح لأي فرد بالتلاعب في الأسعار، أو تخزين أي سلعة بهدف رفع أسعارها.

وكلَّف رئيس الوزراء المحافظين بتكثيف الحملات لمتابعة الأسواق والمرور والمتابعة خلال هذه الفترة، للاطمئنان على توافر السلع، وعدم التلاعب في الأسعار والضرب بيد من حديد على كل مخالف أو متلاعب.