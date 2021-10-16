مدبولي: نقدم تقريرا شهريا للرئيس عن «مواجهة التعديات» على الأراضي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم تقديم تقرير شهري للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بموقف التعامل مع التعديات والمخالفات القائمة على الأراضي الزراعية والمجاري المائية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بضرورة استكمال إزالة التعديات على فرعي النيل برشيد ودمياط، والتشديد على عدم السماح بأي تعدٍ أو مخالفة على المجاري المائية، والأراضي الزراعية.