سقوط سيارة نقل في البحر بميناء الدخيلة وانتشال جثة السائق

لقي سائق مصرعه إثر سقوط سيارة نقل قلاب في مياه البحر المتوسط، قبل قليل، أثناء أعمال ردم برصيف الصب غير النظيف، في ميناء الدخيلة، غرب الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة ميناء الإسكندرية بلاغاً يفيد يسقوط سيارة نقل في مياه البحر، على أحد أرصفة ميناء الدخيلة، وعلى الفور، انتقل ضباط القسم والإنقاذ النهري، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

سقوط سيارة نقل قلاب في البحر

وتبين من الفحص وأقوال شهود العيان، سقوط سيارة نقل قلاب في البحر أثناء الردم، بينما كانت السيارة ترجع للخلف على رصيف الصب غير النظيف بميناء الدخيلة.

مصرع سائق في حادث ميناء الدخيلة

أسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة، تتبع إحدى شركات المقاولات، نتيجة سقوطها في البحر بميناء الدخيلة، غرب الإسكندرية، وجرى انتشال جثمانه بواسطة قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية، وتواصل فرق الإنقاذها جهودها حالياً لانتشال السيارة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، ويجري العرض على نيابة ميناء الإسكندرية للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

محطة تداول الصب غير النظيف بميناء الدخيلة

وبدأت وزارة النقل في إنشاء محطة تداول الصب غير النظيف بالمنطقة خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة، بطول 540 متراً، وعمق 16 متراً، بالإضافة إلى ساحة تخزين 188 ألف متر مربع، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه.