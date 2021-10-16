أسماء وكنائس 15 كاهنا رُقوا إلى رتبة القمصية في الإسكندرية

عاشت كنائس الإسكندرية حالة من السعادة، اليوم السبت، بعدما قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بترقية 15 كاهناً من كهنة كنائس الإسكندرية إلى رتبة القمصية، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه البابا برفقة 4 من الأساقفة ومجمع كهنة الإسكندرية في الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل.

ترقية كاهنين من كنيسة مارمينا فلمنج

وتنشر «الوطن» أسماء وكنائس 15 كاهناً تمت ترقيتهم إلى رتبة القمصية في الإسكندرية، حيث تمت ترقية كهنة 14 كنيسة، نظراً لوجود كاهنين من ذات الكنيسة وهي كنيسة الشهيد العظيم مارمينا فلمنج شرق الإسكندرية، أما باقي الكنائس الـ13 فتم ترقية كاهن من كل منها.

أسماء كهنة الإسكندرية الذين تم ترقيتهم إلى رتبة القمصية

- القس ميخائيل يوسف، كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس.

- القس لوقا شفيق، السيدة العذراء والملاك ميخائيل.

- القس أیوب مکرم مجلع، مارمينا فلمنج.

- القس مينا يوسف ميخائيل، مارمينا فلمنج.

- القس صموئيل منير، الأنبا شنودة في عزبة دنا.

- القس يوأنس عزیز عطا الله، السيدة العذراء في کیلوباترا.

- القس تادرس نیروز عبد الملاك، الأنبا بولا في نادي الصيد.

- القس يوسف ثابت، السيدة العذراء في سموحة.

- القس ارسانیوس وديد، السيدة العذراء والقديس بولس.

- القس مرقس ميلاد عزیز، السيدة العذراء في محرم بك.

- القس تكلا ولیم، الأنبا تكلا في الابراهيمية.

- القس روفائيل شنودة، مارجرجس في الحضرة.

- القس تادرس عطية الله، مارجرجس والامير تادرس في المطار.

- القس اباكير فکري اسکندر، أباكير ويوحنا في أبو قير.

- القس جوارجيوس ماهر زخاري، مارجرجس في أبو قير.