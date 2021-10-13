تداول 279 ألف طن بضائع في ميناء الإسكندرية 

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندريه خلال 48 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءى الإسكندرية والدخيلة 279216 طنا، بينما بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1280 حاوية مكافئة.

37 سفينة باشرت أعمالها في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، إن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 37 سفينة، كما بلغ إجمالي عدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائي الإسكندرية والدخيلة 30 سفينة ما بين حاويات وبترول وبضائع عامة .

تشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هيئة ميناء الإسكندرية

وفي ذات السياق، قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، إن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي، في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

كما شدد على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

جدير بالذكر، أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، في ظل متابعة انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية واطمأن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.

وتسير معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.