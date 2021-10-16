منتجات سيوة في ملتقى التسويق الأول للتمور بالوادي الجديد (صور)

يشارك منتجو التمور من أبناء محافظة مطروح في فعاليات الملتقى التسويقي الأول للتمور، الذي يُقام في محافظة الوادى الجديد، حيث بدأت فعاليات الملتقى في مدينة الخارجة، اليوم السبت، ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، ويشارك العارضون من مطروح بالعديد من المنتجات المتنوعة، التي تُعد من أجود أنواع التمور في مصر، وبمنتجات متعددة ما بين سادة ومحشية بالمكسرات والمواد المختلفة.

منتجات التمور التي تشارك بها مطروح في ملتقى الوادي الجديد

ويعرض المشاركون من واحة سيوة، أبناء محافظة مطروح، في الملتقى الأول، بأنواع متنوعة من أجود أنواع التمور في مصر والعالم العربى، وتنشر «الوطن» أبرز المعلومات عن بعض هذه الأنواع، ومن بينها نوع يسمى «الصعيدي، والفريحي، والعزاوي»، إضافة إلى التمر المحشو بالشيكولاتة، والتمر المحشو باللوز، والتمر المحشو بشرائح الفاكهة والمكسرات المختلفة، وأنواع عديدة مبتكرة.

تبادل الخبرات بملتقى التمور في الوادي الجديد

ويحرص أبناء واحة سيوة على تبادل الخبرات حول التمور في العرض والتغليف والتعبئة والتسويق، من خلال المشاركين من محافظة الوادي الجديد والمحافظات الأخرى من خلال الملتقى، بحسب محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، الذي أكد أنه بدعم من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يشارك أبناء سيوة من المزراعين والمنتجين والتجار بمنتجات التمور التي تمتاز بها الواحة، في إطار التسويق لتمور سيوة مع المنتجين والمصدرين إلى خارج مصر في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتنافس عبر الخبراء في مجال زراعة التمور والذين يروجون له على مستوى مصر والوطن العربي وعلى المستوى الدولي.