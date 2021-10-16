محافظ مطروح: القبائل العربية حراس الحدود مع الدولة (صور)

أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، بدور مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، وحرصه على مواكبة جهود الدولة ورؤيتها الشاملة في البناء والتنمية، بجانب دور القبائل على الحدود المصرية وتكاتفهم الدائم مع قواتنا المسلحة والشرطة المصرية في الدفاع عن الأرض وحماية الحدود، وكانوا وما زالوا خير عون مع الأجهزة التنفيذية في المشاركة في جهود التنمية والتطوير.

القبائل العربية تحتفل بانتصارات أكتوبر

وشارك محافظ مطروح في فعاليات الاحتفالية التى نظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، والدكتور حوسين، عيد رئيس مجلس القبائل بمطروح، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية وأعضاء المجلس، احتفالاً بانتصارات أكتوبر المجيدة.

روح انتصارات أكتوبر

وقال محافظ مطروح إن انتصارات أكتوبر المجيدة جسدت روح التعاون والتكاتف بين ابناء الوطن بكل عزيمة وإصرار في استعادة أرض سيناء المباركة 1973، مثمناً دور المجلس الذي جرى تدشينه في عام 2020، ككيان داعم لجهود الدولة مع تحقيق أهداف لم الشمل وتأكيد الاستقرار مع دور المشايخ والقضاة بالمجلس في فض المنازعات والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار بين أبناء الوطن.

قبائل مطروح حراس بوابة مصر الغربية

وأكد العمدة إدريس أبوالسويطية، عمدة قبيلة «الجميعات» بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن «قبائل مصر جميعها تقف خلف الدولة وقواتنا المسلحة والشرطة، وسنظل داعمين للدولة نحمي الحدود، ونحمي الأرض والعرض، مدافعين عنها، وهذا هو ما نشأنا عليه وتعلمناه من آبائنا وأجدادنا»، وذكر أن «قبائل مطروح هم حراس بوابة مصر الغربية، وسنظل نحميها بدمائنا، ونؤيد جميع قرارات القيادة السياسية الداعمة للتنمية والمتصدية للإرهاب وأعداء مصر».