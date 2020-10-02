القبائل العربية تشارك في احتفالات أكتوبر بالمنصة

شارك عدد من أبناء القبائل العربية في احتفالات نصر أكتوبر المجيد، وقال العمدة فوزي الثماوثي، من محافظة مطروح، إنه جاء اليوم لتمثيل القبائل العربية في احتفالات نصر أكتوبر العظيم، مؤكدا وقوف جميع قبائل مطروح لدعم الدولة والوقوف بجانبها، لاستكمال عمليات التنمية والتطوير التي تتم في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، قال المستشار محمد بركة من سيناء، إن أهالي وقبائل سيناء يدعمون الدولة المصرية، مؤكدا وقوف أهالي سيناء بجانب جيش مصر العظيم في تنمية وتطوير سيناء، والقضاء على الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أن الاحتفالات بأكتوبر تتم بمستوى راق وجيد، بينما قال محمد راشد، إنه جاء لاحتفالات أكتوبر العظيمة، لافتا إلى أنه استغرق أكثر من 12 ساعة للحضور، "أهالي الوادي جميعهم يقفون بجانب الدولة".

وكان عدد من الأحزاب السياسية قد دعا المواطنين، على رأسها مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة وغيرها، للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة.

ودعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

كما دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب في بيانه، إن الدروس المستفادة من انتصار حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصري قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومي المصري، في كل وقت وكل مكان.

وكان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.