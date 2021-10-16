«الموسيقيين» عن غناء محمد رمضان بفلاشة في الجونة: مؤدي راب وليس مطربا

علقت نقابة «المهن الموسيقية»، على غناء الفنان محمد رمضان في حفل الجونة، باستخدام الفلاشة، دون وجود فرقة موسيقية، وهو ما يخالف شروط النقابة، التي منعت الغناء بدون فرقة، مكونة من 8 عازفين على الأقل.

محمد رمضان يغنى بفلاشة في مهرجان الجونة

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال علاء عامر، المستشار القانوني للنقابة بأن محمد رمضان مؤدي راب، وليس مطرب مهرجانات، حيث قال «مؤديين الراب لا ينطبق عليهم قرار الفلاشة لأن هما مبيغنوش بفرقة ولكنهم بيغنوا على دي جي».

وتابع علاء عامر، قائلا «قرار الفلاشة بس بينطبق على الناس اللي ينفع تعتمد على فرقة موسيقية زي مطربي المهرجانات، كدا ينفع يكون معاه فرقة، لكن مطرب الراب مبيبقاش موجود معاه فرقة وعلشان كدا القرار لا ينطبق علي رمضان».

وأضاف علاء عامر، مؤكدا على أن قرار عدم الغناء بالفلاشة، هو قرار محدد من قبل النقابة ولا يشمل الجميع.

أما عن حصول الفنان محمد رمضان على تصريح بإقامة الحفل، فقال عامر بأن رمضان عضو نقابة ممثلين، ولهذا السبب فله حق إقامة الحفل، ويحصل على تصريح ولكن بعد الموافقة على شروط نقابة الموسيقيين.

محمد رمضان في مهرجان الجونة السينمائي

يذكر أن الفنان محمد رمضان، قدم الأغنية الخاصة بحفل افتتاح مهرجان الجونة تحت عنوان جو البنات وشارك معه المطرب العالمي ريد وان. كما قدم حفل «الأفتر بارتي» الخاص بافتتاح مهرجان الجونة، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من الأغاني الخاصة به، من بينها «ثابت وجو البنات ونمبر وان».