محمد رمضان يشعل أجواء «أفتر بارتي» حفل افتتاح مهرجان الجونة

أشعل الفنان محمد رمضان، أجواء «أفتر بارتي» حفل افتتاح مهرجان الجونة، بعد أن قدم مجموعة كبيرة من أهم وأشهر أغنياته فى الحفل الذى أقيم فى منطقة البلازا بمدينة الجونة.

محمد رمضان يقدم أغنيات «مافيا» و«نساي»

صعد رمضان للحفل فى الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة، على نغمات أغنية «مافيا»، وقدم عددا من أهم وأشهر أغنياته منها أغنيته الجديدة «جو البنات» التى قدمها مع المطربين «ريد وان» و«نعمان بلعياشي».

محمد رمضان يرحب بنجيب ساويرس فى الحفل

وخلال الحفل رحب محمد رمضان بالمهندس نجيب ساويرس رئيس المهرجان، معربا عن سعادته بتواجده قائلا له «أنا فخور بتواجدي معكم فى الحفل والمهرجان الذى تكبر فعالياته دورة تلو الأخرى».

بدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السنيمائي 2021، في دورته الخامسة، بمشاركة العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم، منهم، نجلاء بدر، وبشرى، ونسرين طافش، وشيرين رضا، وأروى جودة، ومنة شلبي، والمخرج أمير رمسيس، وانتشال التميمي، ونجيب ساويرس، وكذلك أحمد السقا، وعصام السقا، وعمرو وهبة، ومروان يونس، وشادي ألفونس وخالد منصور وداوود حسين، وخالد سليم وزوجته وآخرين.

وكان قد جرى تكريم الفنان أحمد السقا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وحرص على إهداء تكريمه للفنان الراحل سمير غانم، وليس هذا فحسب وإنما أهداه أيضًا لعدد من الأشخاص في حياته وهم زوجته ووالدته ووالده وأنسي ساويرس، وهنأه جميع الفنانين المتواجدين في القاعة، وكذلك الفنانة هند صبرى التي سلمته التكريم على خشبة المسرح.