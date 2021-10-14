سيارة محمد رمضان في مهرجان الجونة السينمائي ترفع شعار «نمبر وان»

وصل منذ قليل، الفنان محمد رمضان إلى الريد كاربت الخاصة بمهرجان الجونة، فى دورته الخامسة لعام 2021، وبمجرد وصوله، لفتت سيارة محمد رمضان في مهرجان الجونة الأنظار.

سيارة محمد رمضان فى مهرجان الجونة السينمائي

وصلت سيارة محمد رمضان أمام ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، وبمجرد وصولها لفتت الأنظار، لأنها كانت تحمل شعاره الشهير «نمبر وان»، كما أنها كان شكلها ملفت للغاية، فجمعت بين اللونين الأسود والذهبي.

وظهر الفنان محمد رمضان بإطلالة مميزة، حيث ظهر بجاكيت باللون الذهبي وبنطلون باللون الأسود.

يذكر أن الفنان محمد رمضان، سيقدم الأغنية الخاصة بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الخامسة لعام 2021، وسيشاركه في الأغنية الفنان ريد وان.

وبالفعل كشف الفنان محمد رمضان، عن البروفات الخاصة بتقديم الأغنية من خلال ستورى عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام والأغنية تحمل اسم «جو البنات».

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، انطلق منذ قليل، وحضر عدد كبير من الفنانين، منهم يسرا وريهام عبد الغفور وروجينا وأشرف ذكي وخالد سليم وبشرى وبسمة وناهد السباعى، ومى سليم وهنا شيحا، وأكرم حسني، وعدد كبير من الفنانين.

كما وصل النجم أحمد السقا برفقة عائلته بأكملها، وذلك استعدادا لحضور تكريمه خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، ومنحه جائزة الانجاز الابداعى عن مجمل أعماله.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي خاص بتكريم الفنان أحمد السقا صباح غد الجمعة فى مدينة الجونة، وسيتحدث عن مشواره الفني بالكامل، والعقبات التي واجهته.