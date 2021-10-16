التنمية الحضارية: أقصى مبلغ يدفعه المواطن في الإسكان البديل 300 جنيه

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق قضى على 334 منطقة عشوائية من إجمالي 357 منطقة، مشيرا إلى الانتهاء من المشروعات المتبقية قبل نهاية هذا العام، موضحا أن مشروعات اليوم التي افتتحها الرئيس السيسي تبلغ نحو 13 ألف وحدة سكنية، واستفاد منها ما يتراوح بين 80 ألف و90 ألف مواطن، وتبلغ أقل مساحة للشقق البديلة 70 مترا، وتتكون من غرفتين وصالة أو 3 غرف وصالة.

ثمن إيجار الشقق البديلة

وأضاف صديق، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة الحياة: «الأهالي لا يدفعون إلا قيمة الصيانة، وشركة القمامة تجمع القمامة 3 مرات في الأسبوع، أما في مشروعات الإسكان البديل فإنها تجمع القمامة مرتين في اليوم، وأقصى إيجار يدفعه المواطن 300 جنيه، كما أنها بنظام الإيجار وتورث، وبعض الحالات تكون تمليك، بشرط أن يكون المواطن مستحقا للتعويض المادي، على غرار ما حدث في بعض وحدات منطقة مثلث ماسبيرو».

حلول سريعة للقضاء على العشوائيات

وتابع: «مش بنأمن حياة المواطن للشو، ونقوله 5 سنين واطلع من الشقة، لكننا نستهدف القضاء على العشوائيات»، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها حلول سريعة ومتوسطة وبعيدة المدى من أجل القضاء على العشوائيات، إذ تهدم مبانٍ وتبني أخرى في نفس الأماكن، أو البناء في أماكن أخرى على غرار ما حدث في الصيادين برأس البر وروضة السيدة والأسمرات.

سعر وحدات الإسكان البديل

وأكد أن الدولة المصرية عملت على إنشاء مئات آلاف الوحدات السكنية في متناول المواطن، حتى لا يبحث عن وحدة عشوائية أو بناء عشة لنفسه أو البحث عن وحدة سكنية غير قانونية أو غير آمنة: «المواطن يحصل على وحدة من الدولة بثمن أرخص من الذي سيدفعه في العشة».