كل ما تريد معرفته عن جرثومة الشيجيلا المتسببة في حالات تسمم بـ الأردن

أثار ظهور حالات تسمم في الأردن، واكتشاف أن الإصابات جاءت بسبب جرثومة الشيجيلا، الرعب في الأردن، بعد إعلان إصابة 57 حالة في الأردن، الخميس الماضي، فضلا عن إعلان إصابة الأطفال بهذه الجرثومة. وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن جرثومة الشيجيلا المتسببة في حالات تسمم بالأردن.

إصابة 9 أطفال في الأردن بجرثومة الشيجيلا

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن دخول 9 أطفال إلى مستشفى جرش في الأردن بعد الاشتباه بإصابتهم بجرثومة الشيجيلا اليوم السبت وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

ونوه وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، خلال زيارته مستشفى جرش الحكومي، اليوم السبت، للاطمئنان على صحة الأطفال، إن احتمال أن تكون جرثومة الشيجيلا السبب في التسمم.

وأشار الهواري إلى احتمالية أن تكون جرثومة الشيجيلا، هي المسؤولة عن حالات الإصابة الجديدة التي دخلت المستشفى اليوم، التي جاءت بعد انقطاع 3 أيام من حالات الإصابة الواردة للمستشفى سابقا.

ما هي جرثومة الشيجيلا

من الجراثيم الشديدة العدوى، وتُعد فئة الأطفال وكبار السن الأكثر احتمالية للإصابة بهذه الجرثومة، التي في الغالب ما يتم الشفاء منها بعد مرور ثلاثة أيام من الإصابة، ولا تحتاج عادةً للعلاج بالمضادات الحيوية إلا في الحالات الشديدة.

كيفية إصابة الإنسان بالجرثومة

وتنشط هذه الجرثومة عادةً في فصل الخريف، وتنتقل للإنسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما تنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس.

وتُعد اجراءات السلامة وغسيل الأيادي والخضار والفواكه، من أهم ركائز السيطرة على انتشار هذه العدوى بعد حدوث التسمم الأولي.

أعراض الإصابة بفيروس الشيجيلا

وحددت وزارة الصحة الأردنية، أعراض الإصابة بالفيروس في التالي:

- آلام المعدة أو تقلصات المعدة المؤلمة، والحُمَّى، والغثيان أو القئ، والإسهال الذي يحتوى عادةً على دم أو مخاط.

- تبدأ علامات وأعراض الإصابة بالشيجيلا في الظهور بعد يوم أو يومين من التعرض للبكتيريا، ولكن قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوع للإصابة بالمرض.

- وتستمر الأعراض بوجه عام لمدة من خمسة إلى سبعة أيام، وفي بعض الحالات، قد تستمر لفترات أطول، وبعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض بعد الإصابة بعدوى الشيجيلا.