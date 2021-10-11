تعديل وزاري في الأردن يشمل 9 حقائب

أجرى رئيس الحكومة الأردنية الحالي، بشر الخصاونة، تعديلا وزاريا يشمل 9 وزارات، وفقا لما أفادت به قناة «سكاي نيوز عربية».

التعديل الوزارى شمل 9 وزارت

وشمل التعديل الوزاري وزارات «الدولة لشؤون الإعلام، الصناعة والتجارة، الاستثمار، العمل، الطاقة، التعليم العالي، الثقافة، والشؤون القانونية، والبيئة».

وقدّم وزراء الحكومة الأردنية أمس، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وانتشرت بعدها أنباء عن تعديل حكومي مرتقب على حكومة الخصاونة.

وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (52 عاما) في 12 أكتوبر من العام الماضي، وكان آخر تعديل وزاري على حكومته في 7 مارس الماضي وشمل 10 وزارات.