«التجاري الدولي» يتبرع بـ12.6 مليون جنيه لبنك الكساء لتوفير ملابس للأطفال ضمن حملة «شتاء أدفى»

انطلاقاً من رؤية البنك التجارى الدولى - مصر «CIB» وإيمانه والتزامه بمفهوم وقيمة المسئولية المجتمعية، وقّعت مؤسسة البنك بروتوكول تعاون مع بنك الكساء المصرى، بقيمة 12.6 مليون جنيه مصرى، للمساهمة فى توفير الملابس الشتوية والأحذية للأطفال الأقل حظاً والأكثر احتياجاً.

وتضمنت الاتفاقية تصنيع نحو 70 ألف طقم ملابس شتوية، و70 ألف زوج من الأحذية لتوزيعها على أطفال 35 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، وأسيوط، إضافة إلى دعم القوافل الإغاثية التى يتم إطلاقها بسبب ظروف المناخ أو الكوارث الطبيعية.

ولم يكن التبرع لصالح «بنك الكساء المصرى» جديداً على «التجارى الدولى»، وإنما يربط المؤسستان تعاون وطيد يمتد لأكثر من 10 أعوام، بإجمالى قيمة تبرعات تصل إلى 30 مليون جنيه.

وفى هذا السياق، قال شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى مصر، إن هذا التعاون يبرهن على حرص المؤسسة على المُشاركة الفعّالة لخدمة وتنمية المجتمع عبر تدشين المُبادرات المجتمعية، مؤكداً أن استراتيجية «التجارى الدولى» تسعى دائماً إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً، ورفع العبء عن المواطنين غير القادرين. وأوضح «السعيد» أن تعاون «التجارى الدولى» مع بنك الكساء المصرى يهدف بالأساس إلى إيجاد برامج ذات فاعلية فى معالجة المشكلات المتعلقة بالكساء بصفة مستمرة فى إطار مؤسسى.

ويعد البنك التجارى الدولى أكبر بنك قطاع خاص فى مصر من حيث المركز المالى ونموذج أعماله الفريد الذى يركز على تلبية احتياجات العملاء، إذ يقدم البنك مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.