قتلى ومفقودين وإخلاء مناطق بسبب الكوارث الطبيعية بعدة دول

تسببت الكوارث الطبيعية «الحرائق والأمطار»، بالإضافة إلى النزاعات فى عدد من الدول حول العالم فى سقوط عدد من القتلى والمصابين وفقد بعض المواطنين، خلال الأيام القليلة الماضية، ففى الصين لقى 21 شخصا مصرعهم وفقد 4 آخرين، إثر هطول أمطار غزيرة على بلدة ليولين بمحافظة سويشيان، اليومين الماضيين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقالت محافظة سويشيان، اليوم الجمعة، في بيان: شهدت البلدة هطول أمطار غزيرة وصل إجماليها 503 ملم، من الساعة التاسعة مساء أمس الأول الأربعاء إلى الساعة التاسعة صباح أمس الخميس، ما تسبب في حدوث تشبع بالمياه عمقه 3.5 متر في المتوسط، فيما تضرر أكثر من 8000 شخص في البلدة.

وفي تركيا، ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة إلى 17 حالة وفاة، بعد أن جرفتهم السيول التي اجتاحت العديد من المناطق الواقعة على شواطئ البحر الأسود، فيما جرى الإبلاغ عن فقدان شخص.

وكان مستوى المياه ارتفع في بعض المدن إلى 4 أمتار، وتحولت شوارع بأكملها إلى سيول جرفت سيارات وإشارات مرورية، ليضطر رجال الإنقاذ إلى إخلاء مستشفى يضم 45 مريضاً، 4 منهم في العناية المركزة، في المنطقة المحيطة بمدينة سينوب الساحلية.

نزوح آلاف السكان وإخلاء 6 مناطق بسبب حرائق الغابات فى مونتانا

وفي الولايات المتحدة، تسببت حرائق الغابات في «ولاية مونتانا» الواقعة شمال البلاد، في نزوح آلاف السكان، وقال موقع «ذي هيل» الأمريكي، إن الحرائق المستمرة منذ الأحد الماضي واصلت انتشارها في الولاية.

واضطرت سلطات الولاية، لإخلاء 6 مناطق سكنية وإصدار مذكرات التحضير للإخلاء لـ3 مناطق أخرى، فيما جاءت الحرائق على أكثر من 60 ألف هكتار أو نحو 600 كيلومتر مربع.

وفي أوروبا، دخلت إسبانيا والبرتغال موجة حر من المرجح أن تستمر حتى الاثنين المقبل، مع وجود أخطار عالية لاندلاع حرائق في معظم شبه الجزيرة، فيما كافح عناصر الإطفاء الإيطاليون في أكثر من 500 حريق.

وقالت وزارة التحول البيئي الإسبانية في تغريدة: إنها أرسلت، 6 آليات جوية لمكافحة الحرائق في: أراجون وريوخا وكاتالونيا، حيث بدأ حريق كتالونيا الأكثر خطورة، خاصة وأنه يؤثر على منطقة غابات محمية تبلغ مساحتها 41 هكتاراً «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان» على شواطئ منطقة طركونة.

وعربيا، لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرين بحادث سير في إقليم شيشاوة وسط المغرب، وقالت السلطات المحلية بالإقليم في بيان، إن الحادث ناجم عن انحراف سيارة للنقل وسقوطها بمنحدر صخري على الطريق الإقليمية رقم 2038، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

إنقاذ 823 مهاجرًا غير شرعيين في 4 عمليات قبالة سواحل ليبيا

وفي ليبيا، أنقذ حرس السواحل، 823 مهاجرًا غير شرعيين في 4 عمليات قبالة سواحل زوارة وأبوكماش وصبراتة والزاوية، أمس الأول الأربعاء، فيما نقلت زوارق الحرس المهاجرين إلى نقطة إنزال في مصفاة الزاوية؛ حيث تقدم لهم الدعم والمساعدة، قبل تسليمهم إلى الجهات المختصة.

واحبط الحرس البحري التونسي، 9 عمليات هجرة غير شرعية في وسط وجنوب تونس، وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، أمس الخميس، إن الحرس البحري أوقف خلال العمليات 193 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا في اتجاه السواحل الإيطالية وإحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

بدورها، أشارت وزارة الدفاع التونسية، إلى إنقاذ 74 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة تعطل مركب يقلهم قبالة السواحل التونسية في طريقهم نحو الضفة المقابلة من المتوسط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي سريلانكا، ارتفع عدد المصابين بحمى الضنك إلى أكثر من 17 ألفا حتى الآن هذا العام، فيما تسبب الفيروس في وفاة 7 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقال مسؤولو الصحة في سريلانكا، إنه تم الإبلاغ مؤخرا عن أكثر من 300 حالة إصابة مؤكدة بحمى الضنك وسُجلت أكثر من 90 منها في العاصمة «كولومبو»، واشار المسؤولون، إلى زيادة في عدد البعوض وحذروا من خطر انتشار حمى الضنك بشكل أكبر في الأيام المقبلة، خاصة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

مقتل 17 مسلحا في هجوم مسلح شمالي بوركينافاسو

إفريقيا، قتل 17 مسلحا و5 من عناصر قوات الدفاع المدني الرديفة في هجوم مسلح شمال بوركينافاسو، وقال مسؤول حكومي، إن مسلحين وصلوا على متن نحو 20 دراجة نارية هاجموا معسكرا لقوات الدفاع في بيلاكوكا بمنطقة الساحل شمال بوركينا فاسو على الحدود مع جمهوريتي مالي والنيجر.

وأوضح المسؤول، أن المتطوعين صدوا الهجوم ما أدى إلى تحييد 17 إرهابيا، كما قتل 5 من بين المدافعين خلال الهجوم، وفقا لما ذكرته شبمكة «روسيا اليوم».

وفي باكستان، وقع انفجارا في بلدة واه كانتونمانت بناحية روالبندي بمقاطعة البنجاب شرقي باكستان، أمس الخميس، ما أدى إلى تهشم زجاج نوافذ المنازل المجاورة وحدوث موجة هزة أرضية في المدينة كلها.

وفي العراق، أعلن مصدر أمني عراقي، اعتقال 4 أشخاص بينهم فتاة، نشطوا في ترويج المخدرات شرقي العاصمة «بغداد»، موضحا: «تم اعتقال 4 من مروجي المخدرات تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاما».

وأضاف المصدر الأمني: «بين المتهمين فتاة من مواليد عام 2000، وتم اعتقالهم جميعا في حي البتول شرقي العاصمة»، فيما أعلن قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ميسان الواقعة شرقي البلاد القبض على 7 متهمين بتجارة المخدرات.