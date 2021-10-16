«الطيران» تتحفظ على سجلات تخليها طائرة مصرية انفجرت إطاراتها برومانيا

أمر الدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، تشكيل لجنة للتحقيق في انفجار 4 عجلات لطائرة فلاي إيجيبت عن الهبوط بمطار كلوج نابوكا برومانيا، مما أدى لانحراف الطائرة عن مسارها.

وصرح مصدر بالطيران المدني، أنه جرى السماح للطائرة بالإقلاع من رومانيا دون ركاب، عقب إجراء عملية الإصلاح، والتأكد من توافر السلامة الجوية، وجرى التحفظ على أوراق الطائرة التي تشمل عمليات الصيانة الدورية واليومية، وَمدى وجود أي عيوب سابقة بها، ومناقشة قائد الطائرة عن الواقعة.

العناية الإلهية تنقذ ركاب طائرة مصرية

وكانت العناية الإلهية أنقذت ركاب طائرة شركة فلاي ايجيبت المصرية من موت محقق، إذ انحرفت الطائرة عن مسارها بعد انفجار إطارات الهبوط، وعددها 4 إطارات، في أثناء هبوطها بمطار كلوج نابوكا برومانيا.

وكانت مصادر مطلعة، أكدت أن الطائرة التي انفجرت إطاراتها من طراز 7 - B 737 ، وتسجل حروف su - TMM، كانت قادمة من مطار الغردقة إلى مطار كلوج نابوكا برومانيا رحلة رقم FT 3101.

عدد ركاب الطائرة 113

وكان المصدر، أفاد أن عدد ركاب الطائرة بلغ 113 راكبا، منهم 13 راكبا بدرجة البيزنس و100 راكب بالدرجة السياحية، و6 أفراد من طاقم الطائرة .

وكانت المصادر، أوضحت أن قائد الطائرة فوجئ بانفجار الإطارات الأربع في أثناء الهبوط، وتمكن من الحفاظ على مسار الطائرة قدر الإمكان مع عدم وجود أي إصابات في الحادث وسلامة كل الركاب على متن الطائرة، وأن التلفيات شملت إصابة إطارات الطائرة فقط وجرى إغلاق المدرج لسحب الطائرة للصيانة وتعطيل المطار لمدة 3 ساعات.

ومن المتعارف عليه أن يتم فحص الطائرة والتدقيق الكامل قبل وبعد كل رحلة، ومنها فحص الإطارات والتأكد من سلامتها.