«الطيران» تفتح تحقيقا في حادث انفجار إطارات طائرة مصرية برومانيا

تعود مساء اليوم إلى مصر طائرة شركة «فلاي إيجيبت» إحدى شركات الطيران الخاصة قادمة من رومانيا، بعد أن تعرضت أمس لحادثة انفجار في إطاراتها الـ4 أثناء هبوطها بمطار كلوج نابوكا برومانيا.

وقال الدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، إن الطائرة ستعود إلى القاهرة بعد ساعات قليلة من الآن، بعد أن تم إصلاح إطاراتها الـ4 وحصلت على تصريح من سلطتي الطيران المدني بالدولتين.

عودة الطائرة بدون ركاب

وأضاف لـ«الوطن» أن الطائرة ستعود للقاهرة بدون ركاب وبطاقمها فقط، لافتا إلى أن السلطة فتحت تحقيقا حول أسباب الحادث، وستنتظر عودة الطائرة لمصر لإجراء كافة فحوصات الأمان والسلامة للطائرة قبل السماح لها بالإقلاع مجددا بالركاب، فضلا عن التحقيق في أسباب الحادثة التي وقعت للطائرة أثناء هبوط الطائرة، مشيرا إلى أن الحادث الذي حدث أمس أثناء هبوط الطائرة برومانيا، لم ينجم عنه أي إصابات في الركاب.

وكانت طائرة «فلاي إيجيبت» على الرحلة رقم FT 3101 من طراز 7 - B 737، انفجرت إطاراتها أثناء الهبوط بمطار «كلوج نابوكا» برومانيا قادمة من الغردقة وكان على متنها 113 راكبا، منهم 13 راكبا بدرجة البيزنس، و100 راكب بالدرجة السياحية، و6 أفراد من طاقم الطائرة.