روسيا تعلن رفع قيود الطيران للمنتجعات السياحية المصرية من 9 نوفمبر

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة من المدن الروسية، التي استؤنفت فيها رحلات الطيران الدولي.

مناقشات للوضع الوبائي أدت للقرار

وجاء في بيان صادر عن مقر عمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا - حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية - «بناء على المناقشات والوضع الوبائي في عدد من الدول؛ تقرر رفع القيود على تنفيذ رحلات الطيران المنتظم والعارض من المدن الروسية التي استؤنفت فيها رحلات الطيران الدولي، إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ اعتبارا من التاسع من شهر نوفمبر المقبل»، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار «مقر العمليات»، إلى أن «نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، قد عقدت اجتماعا لمقر العمليات للحد من دخول وانتشار عدوى فيروس كورونا على الأراضي الروسية».

واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين -في 23 أبريل الماضي- على استئناف حركة الطيران العارض إلى المنتجعات السياحية في مصر، بعد انقطاع زاد عن خمس سنوات، منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء عام 2015.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 8 يوليو الماضي مرسوما، ألغى بموجبه مرسوما خاصا بحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

إشادات روسية بالإجراءات الأمنية المصرية

وفي أغسطس الماضي أكد سفير روسيا لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو، أن موسكو تأكدت من أن السلطات المصرية عززت جذريا الإجراءات الأمنية في مطارات ومنتجعات البلاد.

وذكر الدبلوماسي الروسي، في مقال عن العلاقات الروسية - المصرية تلقت وكالة «نوفوستي» نسخة منه اليوم الخميس، قبل عدة أيام من استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا وشرم الشيخ والغردقة اعتبارا من التاسع من أغسطس الجاري، بأن هذا الإجراء جاء بعد بذل جهود ملموسة من قبل كلا الطرفين، مضيفا أن كثافة الرحلات سترتفع على وجه السرعة إذا سمحت الظروف الوبائية بذلك.