مشاهد طال انتظارها.. إزالة «ملصقات التباعد» من الحرم المكي «صور»

في مشهد انتظره الكثيرون ودعا به جموع المسلمين، أن يعود الحرم المكي الشريف بكامل طاقته يرتاده الزوار والمصلون من كل مكان، بدأت شرطة الحرم المكي ‏إزالة الحواجز حول ‎الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم بعد القرار الملكي السامي بتخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة في المسجد الحرام.

منشور صفحة الحرم المكي

كما أظهرت الصور المنشورة على حساب الحرم المكي إزالة ملصقات التباعد الاجتماعي من على رخام الحرم المكي، إيذانا بعودة الحياة لطبيعتها في المسجد الحرام واستقبال المسجد رواده بداية من فجر غد الأحد.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت البدء في تخفيف القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، من الأحد وإلغاء التباعد في المسجد الحرام، والسماح باستخدام الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام كاملة، عقب التقدم التي أحرزته المملكة في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وانخفاض عدد حالات الإصابة بكورونا، والذي انتشر عالميا منذ نهاية عام 2019، وبذلك تبدأ عودة الحياة الطبيعية في السعودية.

عودة الحياة لطبيعتها

كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن السلطات بالمملكة وافقت على عودة الحية لطبيعتها فى السعودية، وذلك بتخفيف قيود كورونا بدءًا من غد الأحد، والسماح بعدم ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، ما عدا الأماكن المستثناة مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

يشار إلى أنه وفقا لقرار إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما، والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تعليق مستشار المفتي

فيما علق الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الديار المصرية، قائلا: «الآن إزالة علامات التباعد الاجتماعي داخل المسجد الحرام، اللهم ارزقنا عمرة قريبة فقد اشتقنا للنظر إلى الكعبة المشرفة والصلاة أمامها».