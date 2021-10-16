الحج: الحصول على جرعة معززة شرط دخول الحرم المكي في حال التطعيم بلقاحات غير معتمدة بالمملكة

كشف المهندس هشام سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة بالسعودية، تفاصيل جديدة عن تخفيف المملكة لإجراءات كورونا الاحترازية مع بداية مرحلة التعافي من الجائحة قائلا: «أول ما اعتمدنا عليه في تخفيف الإجراءات الاحترازية هو نسبة المواطنين الذين تمموا الحصول على جرعتين من لقاحات كورونا».

وأضاف «سعيد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، عبر قناة dmc: «أن المواطنين الذين يرغبون في الحج أو العمرة وحصلوا على لقاحات غير معتمدة في المملكة يجب عليهم أن يحصلوا على جرعة ثالثة تنشيطية من اللقاحات المعتمدة».

الأماكن المفتوحة عادت إلى طبيعتها

وتابع: «الأماكن المفتوحة عادت إلى طبيعتها، فلم يعد هناك طاقة استيعابية مقيدة ويمكن للناس نزع الكمامات»، مشيرًا إلى أن دخول المناطق الترفيهية والملاعب والمطاعم وأي نشاط أخرى يكون شرطه استكمال جرعات اللقاح.

السعودية تستقبل 80 ألف معتمر يوميا

وتابع وكيل وزارة الحج والعمرة: «نرفع أعداد المشاركين في الحج والعمرة بشكل تدريجي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولدينا 80 ألف معتمر يوميا و30 ألف مصلٍ، لكننا سنستخدم كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع استمرار ارتداء الكمامات في الحرم المكي حفاظا على الإيجابيات التي تحققت خلال الفترة الماضية».

قرار المملكة أمس الجمعة

وكانت السعودية، أعلنت أمس الجمعة، تخفيف الإجراءات والقيود التي فرضت سابقا إثر جائحة كورونا، إذ أوضحت وزارة الداخلية الشروط المتعلقة بتلك الخطوة الجديدة.

وأفاد مصدر في في وزارة الداخلية السعودية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه وفقا لما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع وانخفاض أعداد الإصابات، فقد جرى الموافقة على تقليل الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.