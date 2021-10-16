صاحب ونش نقل سيارة محمد رمضان من الجونة يكشف حقيقة تعرضها لحادث

كشف حسن أحمد، صاحب «ونش»، حقيقة تعرض سيارة الفنان محمد رمضان لحادث سير بعد يومين من ظهوره بها، في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدا أن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة.

تفاصيل نقل سيارة محمد رمضان على «ونش»

وقال صاحب الونش لـ«الوطن»، إن سيارة محمد رمضان لم تتعرض لأي حادث أو أعطال، موضحا أنه تلقى اتصالا من مكتب «رمضان» بشأن نقلها من مدينة الجونة إلى القاهرة، لاسيما أنه سافر إلى مدينة شرم الشيخ حيث سيُحيي حفلاً غنائيا هناك.

وأوضح أنه جرى نقل السيارة إلا أن العاملين بمكتب محمد رمضان، وتسلموها على إحدى نقاط الطريق الدائري، قائلا: «موصلتهاش عنده بيته أو مكتبه».

وكان الفنان محمد رمضان، قد أثار جدلا واسعا خلال اليومين الماضيين، حيث ظهر بسيارته الشهيرة في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث دون عليها شعاره الشهير «نمبر وان».

محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة

وشارك محمد رمضان، في مهرجان الجونة السينمائي، من خلال تقديم الأغنية الرسمية، التي تحمل اسم «جو البنات»، حيث قدمها بمشاركة كل من بمشاركة الفنان العالمي من أصل مغربي «ريد وان» والملحن المغربي نعمان بلعياشي، بينما يتولى حسام الحسيني، إخراج الكليب الذي يُطرح خلال الأيام القليلة المُقبلة، حسبما أعلن محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».