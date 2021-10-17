عفت السادات: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمن حق إبداء الرأي

قال الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الحقوق السياسية جزء بسيط من منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمن الحقوق السياسية وحقوق التعبير وإبداء الرأي.

نحارب الإرهاب ونبني دولة

وأضاف السادات، خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء dmc»، عبر قناة dmc: أن حقوق الإنسان تختلف من بلد إلى بلد، وكان يجب على الغرب أن يراعي خصوصية كل بلد ويتفهم التحولات التي تحدث في الداخل، فقد مرت مصر بمراحل عدم استقرار كبيرة، حيث تحارب الإرهاب وتبني الدولة، فتوفير حياة كريمة وآدمية من حقوق الإنسان وليس الحقوق السياسية فقط».

فارق كبير بين الحجز والسجن

وتابع وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن هناك فارق كبير بين الحجز والسجن، فالحجز هو معاقبة أفراد خارج إطار القانون، لكن المحبوسين في مصر معاقبون وفقا لأحكام القانون، مشددًا على أن التعامل مع كل القضايا الشائكة لا يتم إلا من خلال القانون: «يتم اللجوء إلى النائب العام والجهات المعنية بالقانون».

وأوضح عفت السادات: «نشرح الظروف الحالية للبلد لوفود خارجية مثل البرلمانات، وسنزور مراكب بحثية أوروبية وأمريكية مؤثرة في الرأي العام، لكي نتناقش معهم ونتحدث عن وجهة نظرنا».

«الشيوخ» يكمل عمل «النواب»

وأردف، أن مجلس الشيوخ يكمل عمل مجلس النواب، فهو معني بالمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالسيادة وما يحال من قوانين من الرئيس ومجلس النواب لإثرائها وتعديل المواد الدستورية: «ندعم الدولة بأفكار خارج الصندوق، فنحن لدينا مشكلات كبيرة مثل السد الإثيوبي والملف الليبي ونقدم بعض الاقتراحات والآراء التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار».

وأكد السادات، أن المجلس يشارك في المبادرات التي تطرحها الدولة مثل تطوير التعليم والبحث العلمي ومشروع حياة كريمة وصحة المرأة والطفل.