الحالة الصحية لـ وائل كفوري: مستقرة ويخضع للملاحظة

لايزال الفنان اللبناني وائل كفوري، متواجدا في المستشفى، بعد حادث السير المروع الذي تعرض له، مساء أمس، وقد كشف صديق مقرب منه ومتواجد معه فى المستشفي، عن تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل كفورى والتى أصبحت مطمئنة للغاية، بحسب الصديق.

الحالة الصحية لـ وائل كفورى

وكشف صديق المطرب المقرب عن الحالة الصحية لـ وائل كفورى، موضحا رفض الأطباء خروجه من المستشفى، حيث فضلوا بقائه تحت الملاحظة لمدة يوم إضافي، للاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية.

وأوضح مصدر مقرب من الفنان وائل كفوري، أن الأطباء تخوفوا من أي تغيير طارئ في حالته الصحية قد يؤدي إلى تدهورها، وبالرغم أن الزيارة مسموحة إلا أن لها ضوابط، منها وجود شخص واحد في الزيارة لعدة دقائق معدودة، مؤكدا أن الفنان اللبناني في حالة نفسية جيدة ويمازح الجميع.

يذكر أن الفنان وائل كفوري، كان قد طرح مؤخرا ديو غنائي جمع بينه وبين الفنانة أنغام بعنوان «برضه بتوحشني»، وحقق الديو نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية برضه بتوحشني

وتقول كلمات الأغنية

(جربت فراقك مش نافع وماحدش نساني

أنا قلبي في بعدك بقي عايش بيقاسي وبيعاني

أنتي اللي بجد وحشتيني

وغيابك عني دا علي عيني

ب رجوعك روحي حاترجع تاني

وأنا برضه بتوحشني

لسه بتوحشني

وتملي معايا وأنت معايا والا بعيد

أيامنا اشتاقتلها

يلا نكملها ننسي اللي جرحنا

ونبدأ من أول وجديد

مين فينا بيقدر على الذكرى

وبيهرب من الماضي

ضيعنا كتير من أيامنا

واهي ضاعت ع الفاضي

رجعني لحضنك رجعني

ودي آخر مرة تودعني

اوعدني محدش ينسي التاني

وكلام الحب اللي واحشني

من صوتك ياحياتي حانعيد العمر ده م الأول

والحُب اللي بينا مطول

ولا عمري أنا وأنتي حانبعد تاني).