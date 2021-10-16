مقربون يكشفون تفاصيل حالة وائل كفوري الصحية بعد تعرضه لحادث بسيارته

تسأل الجمهور عن تفاصيل حالة وائل كفوري الصحية بعد تعرضه لحادث سير، مساء أمس، على طريق أوتوستراد جبيل بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى تحطم سيارته تماما، ونقله إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات القريبة للاطمئنان على صحته.

تفاصيل حالة وائل كفوري الصحية بعد تعرضه لحادث: مستقرة بأوجاع بسيطة

وكشف عدد من المقربين عن تفاصيل حالة وائل كفوري الصحية بعد تعرضه لحادث، من بينهم الشاعر حبيب بو انطوان الذي أكد أن حالة الفنان اللبناني مستقرة حيث يعاني من بعض الإصابات والكدمات البسيطة بسبب الحادث، وبالفعل غادر المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، وذلك وفقا لما أعلنه عبر حسابه على «تويتر».

بينما أوضح الصديق المقرب للفنان اللبناني، النائب هادي حبيش في تصريحات لصحيفة «النهار» اللبنانية، إن حالة كفوري مستقرة ولكنه يعاني من بعض الآلام الناتجة صدمته خلال الحادث، قائلا: «وهي أوجاع ليست بسيطة على مستوى الصدر، الحمدالله نجا بأعجوبة».

نجوم الفن يوجهون رسائل لـ وائل كفوري: «سلامة قلبك»

وحرص عدد كبير من النجوم على الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم رامي عياش الذي قال في تغريدة، «ألف الحمد لله على السلامة للفنان وائل كفوري، إن شاء الله يرجع بكل صحة وما يشوف شر»، بينما تمنت له الفنانة كارول سماحة له الشفاء، قائلة: «سلامة قلبك وائل الله يحرسك ويحميك من أي شر».

ويستعد الفنان اللبناني لإحياء حفل غنائي في الأردن يوم 5 نوفمبر المقبل، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، وخلال الشهر نفسه يستعد لتقديم حفل ثاني في 19 نوفمبر في فندق «المريديان» بمدينة دبي في الإمارات، مع الفنانة هيفاء وهبي.