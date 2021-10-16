نجوم الفن يدعمون وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

حرص عدد من نجوم الفن، على دعم الفنان وائل كفوري، بعد إصابته في حادث سير مروّع على أحد الطرق في لبنان، أدى إلى تحطم سيارته بالكامل، ونقله لمستشفى سيدة مارتين في العاصمة بيروت.

وغرد الفنان رامي عياش، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «ألف الحمد لله على السلامة للفنان وائل كفوري، إن شاء الله يرجع بكل صحة وما يشوف شر، دعواتنا له بالشفاء العاجل»، بينما قالت الفنانة كارول سماحة: «سلامة قلبك وائل الله يحرسك ويحميك من أي شر».

نجوم الفن يدعمون وائل كفوري

وتمنت الفنانة أنغام الشفاء العاجل للفنان وائل كفوري، قائلة: «الزميل العزيز والصديق وائل كفوري ألف حمد لله على سلامتك».

وقالت الفنان دنيا عبد العزيز، «من أول انطلاقه في عالم الفن وانا بحبه وبحب فنه وبقدره، ربنا يخرجك بالسلامة ويعديها على خير، ادعوا للنجم وائل كفوري لأنه في المستشفى بعد حادث سير كبير ».

كما نشر الإعلامي اللبناني دومينيك بن حنا تغريدة عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال فيها: «الحمد لله عالسلامة للنجم وائل كفورى الذي تعرض لحادث سير مروع»، ونشر صورا للسيارة بعد تعرضها لحادث.

وائل كفوري يستعد لإحياء حفل غنائي كبير

يذكر أن الفنان وائل كفورى يستعد لإحياء حفل غنائي كبير في دولة الأردن يوم 5 نوفمبر، سيقدم خلاله عددًَا من أغانيه المميزة، من بينها أغنيته الجديدة «كلنا مننجز»، التي كانت آخر أعماله وحققت نسب مشاهدة وصلت لـ50 مليون.