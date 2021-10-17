بعد 400 يوم.. القصة الكاملة لبراءة نجلي السبكي في قضية المخدرات

وصلت قضية اتهام خالد وكريم نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي، بحيازة المخدرات، لمحطتها الأخيرة، أمس السبت، بعدما أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، حكما ببراءتهما مما نُسب إليهما من اتهامات تتعلق بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وجاء الحكم بالبراءة ليطوي صفحة مدتها 400 يوم، مرّ فيها نجلا المنتج بمحطات قضائية، بداية من القبض عليهما، وتخللها حكم قضائي غيابي بالسجن المشدد 15 سنة، وانتهت بالبراءة.

وأصدرت محكمة الجنايات حكم البراءة، بعدما استمعت لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع نجلي المنتج، ثم أصدرته، ومن المُقرر أن تودع أسباب الحكم، خلال الأيام القليلة القادمة.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير محطات هذه القضية.

القبض على نجلي المنتج أحمد السبكي خالد وكريم

حدثت واقعة القبض على نجلي المنتج أحمد السبكي خالد وكريم، في الساعات الأولى من صباح يوم 13 سبتمبر 2019، فور خروجهما من فرح الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد، الذي كان مقامًا في أحد الفنادق، وبتفتيش السيارة عُثر على حشيش وكوكايين، حيث تم اقتيادهما إلى قسم شرطة قصر النيل، وتحرير محضر بالواقعة، وفي اليوم التالي، حققت النيابة معهما، وأمرت بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية، بكفالة قدرها 10 الآف جنيه.

محاكمة جنائية

وفي فبراير 2020، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الاثنين، للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 مارس 2020، لعقد أولى جلسات المحاكمة، حيث نظرتها وتداولت وقررت تأجيل أول جلسة لشهر مايو.

طلب رد

وفي الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يوليو 2020، طلب الدفاع الحاضر مع المتهمين رد المحكمة، مبديا رغبته في أن تنظر دائرة أخرى القضية، فما كان من المحكمة إلا أن أصدرت قرارها بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في الطلب المُقدم من المحامي بردها.

وفي سبتمبر 2020، رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد المقدم من المتهمين، وغرمتهما، وأمرت بمحاكمتهما مجددًا أمام محكمة الجنايات ذاتها.

السجن المشدد غيابيا

وفي الجلسة العلنية التي عُقدت بتاريخ 19 سبتمبر2020، أصدر القاضي محمد علي الفقي، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، حكما بمعاقبة المتهمين الاثنين، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه.

إعادة محاكمة وبراءة

وتقدم المحكوم عليهما، بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهما، حضوريا، حيث مثلا أمام المحكمة، الشهر الماضي، ثم قررت التأجيل لجلسة السبت 16 أكتوبر 2021، وفيها أصدرت حكمها بالبراءة، مما نسب إليهما من اتهامات.