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واشنطن تدعو السودانيين إلى اتخاذ خطوات للالتزام بـ الإعلان الدستوري

بلينكن: الولايات المتحدة ترحب بخارطة الطريق التي أعلنها حمدوك

كتب:

حسن رمضان، ووكالات
03:41 ص | الأحد 17 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

دعت الولايات المتحدة، فجر اليوم الأحد، جميع الأطراف السودانية الفاعلة إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للالتزام ببنود الإعلان الدستوري، وقال وزير الخارجية الامريكي، انتوني بلينكن، إن بلاده ترحب بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لحماية التحول الديمقراطي في السودان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

 وكان حمدوك، قال أمس السبت، إن «التاريخ لن يسامحنا إذا لم نحقق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة وإن لم نصل بالانتقال إلى نهاياته المرجوة»، وأوضح المسؤول السوداني، ان شعب بلاده دفع ثمنا غاليا في الثورة من أرواح ودماء أبنائه، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

حمدوك: جوهر الأزمة الحادة هو تعذر الاتفاق على مشروع وطني

وأضاف رئيس الوزراء السوداني، في سلسلة تدوينات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن أبناء السودان عطروا ثراه بعطر الشهادة، أن جوهر الأزمة الحادة التي يعيشها السودان هو تعذر الاتفاق على مشروع وطني بين قوى الثورة والتغيير لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وأكد «حمدوك»، أن حصيلة النقاشات التي أجراها خلال الأيام الماضية سيتم ترجمتها عبر توافق عريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل يعبِر عن تعدد وتنوع البلاد وعن قوى الثورة والتغيير.

وتابع رئيس الوزراء السوداني قائلا، إن هذا المجلس سيمثل حصن الثورة ومرجعيتها وسيكون بمثابة كيانها الرقابي ومصدر تشريعاتها، وأوضح حمدوك أنه سيشرف على تنفيذ خارطة الطريق مع الجميع.

وكان «حمدوك»، قال في وقت سابق إن الصراع في بلاده ليس صراعا بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي، والساعين إلى قطع الطريق أمامه.

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