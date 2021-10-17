واشنطن تدعو السودانيين إلى اتخاذ خطوات للالتزام بـ الإعلان الدستوري

دعت الولايات المتحدة، فجر اليوم الأحد، جميع الأطراف السودانية الفاعلة إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للالتزام ببنود الإعلان الدستوري، وقال وزير الخارجية الامريكي، انتوني بلينكن، إن بلاده ترحب بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لحماية التحول الديمقراطي في السودان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان حمدوك، قال أمس السبت، إن «التاريخ لن يسامحنا إذا لم نحقق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة وإن لم نصل بالانتقال إلى نهاياته المرجوة»، وأوضح المسؤول السوداني، ان شعب بلاده دفع ثمنا غاليا في الثورة من أرواح ودماء أبنائه، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

إننا نحترم حق الجماهير في التعبير السلمي الديمقراطي، وهو حق انتزعته الجماهير بنضالاتها المتواصلة، ونعمل على حمايته وتأمينه ومناقشة المطالب المطروحة بذهن مفتوح. كما نسعى لمراجعة وتجويد مؤسسات الانتقال لتكون ممثلة لكل السودانيين وقادرة على عكس رغباتهم وطموحاتهم.#مستقبل_وطن pic.twitter.com/FuqPOJ8NDR — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) October 16, 2021

حمدوك: جوهر الأزمة الحادة هو تعذر الاتفاق على مشروع وطني

وأضاف رئيس الوزراء السوداني، في سلسلة تدوينات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن أبناء السودان عطروا ثراه بعطر الشهادة، أن جوهر الأزمة الحادة التي يعيشها السودان هو تعذر الاتفاق على مشروع وطني بين قوى الثورة والتغيير لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

لقد دفع شعبنا ثمناً غالياً في هذه الثورة من أرواح ودماء أبنائه وبناته، الذين عطروا ثراه بعطر الشهادة، ولن نسامح أنفسنا أو يسامحنا التاريخ إن لم نحقق شعاراتها في الحرية والسلام والعدالة، ونصل بالانتقال إلى نهاياته المرجوة.#مستقبل_وطن pic.twitter.com/HEcOJ21lGK — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) October 16, 2021

وأكد «حمدوك»، أن حصيلة النقاشات التي أجراها خلال الأيام الماضية سيتم ترجمتها عبر توافق عريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل يعبِر عن تعدد وتنوع البلاد وعن قوى الثورة والتغيير.

إن رسالتنا لشعبنا أننا متمسكون باستكمال الانتقال المدني الديمقراطي وتسليم البلاد لحكومة منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام ديمقراطي، هذه أمانة سنحرص على أن نؤديها على أفضل ما يكون، ولن نفرط فيها ونحن في موقع المسؤولية.#مستقبل_وطن pic.twitter.com/TdCe8GbZQm — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) October 16, 2021

وتابع رئيس الوزراء السوداني قائلا، إن هذا المجلس سيمثل حصن الثورة ومرجعيتها وسيكون بمثابة كيانها الرقابي ومصدر تشريعاتها، وأوضح حمدوك أنه سيشرف على تنفيذ خارطة الطريق مع الجميع.

جوهر الأزمة الحادة التي نُعايشها هو تعذر الاتفاق على #مشروع_وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وآمال شعبنا في الحرية والسلام والعدالة. هذا التعذر يأتي نسبة لانقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين.#مستقبل_وطن pic.twitter.com/7tx2k2kIHS — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) October 16, 2021

وكان «حمدوك»، قال في وقت سابق إن الصراع في بلاده ليس صراعا بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي، والساعين إلى قطع الطريق أمامه.