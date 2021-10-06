السودان: لجنة اتصال بالمكون العسكري في المجلس السيادي لحل أزمة «الشرق»

أصدر مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة وصولا إلى حلول عملية حول قضية شرق البلاد.

ووفقاً لوكالة السودان للأنباء «سونا»، صدرت تلك التصريحات خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

مناقشات ومباحثات بشأن قضية شرق البلاد

وأفادت الوكالة بأن مجلس الوزراء تداول مناقشات مطولة بشأن قضية شرق البلاد والذي تضمن إغلاق الميناء والطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد، ومن جهته جدد المجلس تأكيده على عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق البلاد.

تحذيرات بشأن إغلاق الميناء

وكان مجلس الوزراء قد جدد التحذير بشأن ما يترتب على إغلاق الميناء وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد، وأصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة عبدالله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف.

مطالبات بحل الحكومة المؤقتة للبلاد

وفي سياق متصل، طالب أعضاء من جماعة البجا، بحل الحكومة المؤقتة التي تقود البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على يد الجيش في أبريل 2019، وتعد تلك الجماعة أكبر الجماعات العرقية في شرق السودان، تزامن ذلك مع مطالبات المحتجين بمزيد من التواجد السياسي وخدمات اجتماعية أفضل وظروف اقتصادية أكثر ملائمة في المنطقة الغنية بالذهب والفقيرة في الوقت ذاته.

محاولة انقلاب فاشلة في السودان

ويذكر أنّ الحكومة السودانية قد أعلنت أواخر شهر سبتمبر الماضي عن إحباط محاولة انقلاب قام بها ضباط ومدنيون على صلة بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وكان عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، قد صرّح حينها بأنّ محاولة الانقلاب الفاشلة كانت تهدف بشكل مباشر لاستهداف الثورة وما حققه الشعب السوداني من إنجازات.

ووجه رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، انتقادات شديدة اللهجة للقوى السياسية، وقال إنها كانت سببا في المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد.