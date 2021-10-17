فنزويلا تعلق محادثاتها مع المعارضة بعد تسليم مبعوث مادورو لواشنطن

علقت الحكومة في فنزويلا المحادثات مع المعارضة بعد تسليم أليكس صعب، مبعوث رئيس البلاد نيكولاس مادورو، لـ الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، الذي يترأس فريق التفاوض الحكومي خورخي رودريجيز، أمس السبت، أن وفد الحكومة لن يحضر جولة المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في المكسيك، اليوم الأحد، احتجاجا على تسليم الدبلوماسي أليكس صعب، للولايات المتحدة.

وفي 14 أغسطس الماضي، وقعت الحكومة والمعارضة الفنزويلية، في المكسيك، مذكرة تفاهم سعيا لحل الأزمة السياسية الجارية في البلاد.

رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية يدين موقف الرأس الأخضر

ودان رودريجيز، موقف سلطات الرأس الأخضر، التي تجاهلت عدة أحكام صادرة عن منظمات إقليمية ودولية تطالب بالإفراج عن صعب.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفنزويلية، أمس السبت، بعملية اختطاف الولايات المتحدة لـ الدبلوماسي الفنزويلي بالتواطؤ مع سلطات الرأس الأخضر.

وشجبت الوزارة الفنزويلية بقاء «صعب»، 491 يوما قيد الاعتقال غير الشرعي في الرأس الأخضر، حيث تعرض للتعذيب وتدهورت صحته.

وكانت الإذاعة الوطنية في جزر الرأس الأخضر، قالت في وقت سابق، إنه تم تسليم رجل الأعمال الكولومبي من أصل لبناني أليكس صعب، الذي تتهمه واشنطن بتبييض الأموال لصالح حكومة فنزويلا، لـ الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان «صعب»، اعتقل في جزر الرأس الأخضر في يونيو 2020 بعد هبوط طائرته للتزود بالوقود، وفي سبتمبر الماضي، قررت المحكمة الدستورية في الرأس الأخضر تسليم أليكس صعب لـ واشنطن بعد معركة قضائية طويلة.

من جانبها، قالت الولايات المتحدة، إن صعب مقرب من مادورو، ومتورط في تبييض الأموال لصالح حكومة فنزويلا، فيما أدرجته واشنطن على قائمة العقوبات وتتهمه بالفساد ووضع آليات للاحتيال، تسمح له ولـ مادورو بالاستفادة من تحكم الحكومة الفنزويلية في سعر صرف العملة الوطنية، ومن البرامج الحكومية لدعم أسعار الأغذية، على حد قول واشنطن.

من جانبها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن «صعب» يعتبر مهندس علاقات فنزويلا بالخارج خاصة مع إيران، مضيفا إن مبعوث مادورو، متهم بمحاولة خرق عقوبات واشنطن على إيران وتركيا وفنزويلا.