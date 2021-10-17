شهيرة عن زوجها محمود ياسين: «لما كنت بمثل معاه كان بيبقى مشغول عليا»

قالت الفنانة شهيرة، إن فيلم «الجلسة السرية»، والذي جرى عرضه على إحدى القنوات لإحياء الذكرى الأولى من رحيل الفنان الكبير محمود ياسين، لم يكن سهلا على زوجها، حيث إنه دائما ما أكد لها بأنه وخلال فترات التصوير لا يستطيع التركيز في أدائه لدوره بقدر التركيز في أدائها لدورها هي.

شهيرة: «أنا كنت بقوله كل واحد يركز في شغله»

وأضافت زوجة الفنان الراحل، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «CBC»، أنها وزوجها الراحل لم يجمعهما الكثير من المشاهد الدرامية خلال فترة تمثيلهما، «كان بيقولي مشكلتي لما ببقي قدامك أني بقعد اتفرج عليكي، وبيبقي مشغول عليا، وأنا كنت بقوله كل واحد يركز في شغله».

شهيرة: «محمود كان إنسان جميل وحنون ومهتم بيا وبالأسرة»

وأوضحت أنها وزوجها لم يجمعمها الكثير من الأعمال الفنية طيلة مسيرتهما نظرا لذلك السببب، «محمود كان إنسان جميل وحنون ومهتم بيا وبالأسرة، وكان بيحب شغله والبيت، ومكنش يحب الخروج أو السهرات أوي، ولما كنا نخرج كان بيبقى بناءً على طلبي، لكن لو عليه هو، هو متعته أنه يكون موجود في بيته».