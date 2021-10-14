شهيرة في ذكرى رحيل محمود ياسين: «القلب موجوع والونس مفقود والفراغ دايرته بتوسع»

أحيت الفنانة المعتزلة شهيرة، الذكرى الأولى لزوجها الفنان الراحل محمود ياسين، والذي رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر من العام الماضي، من خلال نشرها لصورة تجمعهما، وكتبت عليها رسالة مؤثرة تعبر عن افتقادها الشديد له، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

شهيرة في ذكرى رحيل محمود ياسين: إنت فين؟

وعبرت شهيرة عن حزنها لافتقاد زوجها محمود ياسين، قائلة: «اليوم تمر سنة بدونك.. مش هقول الذكرى السنوية الأولى الكلمة اللي بتتقال دي.. أصل مش عارفة السنوية بتاعة إيه ليه هو أنت فين؟ يعني أنت مش موجود بجد؟»، مشيرة في حديثها أنها لا تستوعب حتى الآن رحيل زوجها، وعدم رؤيتها له مره أخرى.

وتابعت شهيرة أنها تتعامل وكأن زوجها مازال على قيد الحياة، «طب أنا عايشة وبتعامل على إنك موجود عادي»، كما وجهت له بعض الكلمات التي تدل على فقدانها له، قائلة: «كل الكلمات دي بتدور في دماغي من ساعة ما مشيت.. القلب موجوع والضهر مكسور والونس مفقود والفراغ الإنساني دايرته كل شوية بتوسع أكتر».

وتابعت: «يارب أنت الونيس وأنت الجليس فكن معي وأعني على فقد الحبيب ولا حول ولا قوة إلا بك».

رؤية إحدى المعجبات للفنان محمود ياسين في منامها

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قالت الفنانة شهيرة إنها مازالت على تواصل مع عدد من معجبي زوجها الراحل محمود ياسين، مشيرة أن إحدى المعجبات رأت له رؤية في منامها، أسعدتها، «روت إحدى المعجبات لي أنها رأت جثمان محمود ياسين، بعد وفاته، وكانت تأخذه لدفنه، وفي طريقها أوقفها عدد من الرجال الذين كانوا أشبه بالملائكة، فقالت لهم إنها آخذه محمود ياسين لدفنه، ولكنهم ردوا عليها قائلين إنه الصحابي عقبة بن نافع».

وأعربت شهيرة عن سعادتها بهذه الرؤية، موضحة أن زوجها الراحل في مكانة كبيرة، خاصة أنه كان طوال حياته متواضعا، ويحب الجميع، ولا يحمل الكره لأحد.