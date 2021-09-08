3 أيام مفتوحة لتوظيف الشباب بسلاسل مطاعم شهيرة.. بدلات وتأمين و«تيبس»

تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة «مايكروسوف» ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة «توظيف مصر» عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة «أمريكانا» (مطاعم كنتاكي - بيتزاهت - هارديز)، وذلك على الوظائف التالية:

- عضو فريق (بائع):

مكان العمل: مدينة نصر - مصر الجديدة - التجمع - المعادي.

الشروط المشتركة:

- ألا يقل المؤهل عن الإعدادية ومتوسط وعالِ وطلبة.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

- مرتب للدائم: 2300 جنيه أساسي (ومرتب الطلبة 1650 جنيهًا).

- من 300 إلى 500 جنيه بدل مواصلات + وجبة + «تيبس» في بعض السلاسل.

- عدد ساعات العمل: 9 ساعات.

وللتقديم يمكنك الذهاب على العنوان: كنتاكي شارع عين شمس بعد أحمد عصمت وقبل ناصيه إبراهيم عبدالرازق أمام بي تك الفرع الجديد بعين شمس الشرقية بجوار كوداك وأسفل مستشفى تبارك، يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا.

ويمكنك ملء استمارة التقديم من هنــــــــــــــا.

كما أعلنت وزارة الشباب عن يومًا مفتوحًا للتوظيف لمجموعة مطاعم بافلوبرجر للتعيين في الوظائف الآتية:

- مدير مطعم: يشترط خبرة في مجال الفاست فود.

- مساعد مدير مطعم: يشترط خبرة في مجال الفاست فود.

- عضو فريق مطعم: خبرة أو دون خبرة ويشمل (كاشير - ويتر - مساعد شيف - الخ).

الشروط المشتركة:

- خريجون وشباب فقط.

- أن يكون هناك موقفًا واضحًا من التجنيد.

الحقوق والمميزات:

- راتب مجزي وبدلات وحوافز شهرية وترقيات للمتميزين وتدريب متخصصين.

- تأمين صحي خاص وتأمين اجتماعي وتوفير سكن لوظيفة عضو الفريق.

وللتقديم يمكنك الذهاب إلى مقر الإدارة على العنوان 60 شارع عبدالله العربي، الحى السابع، مدينة نصر، أعلى كافيه فوتبول، الدور الرابع، وتبدأ المقابلات يومي الأربعاء والخميس الموافق 15 و16 سبتمبر 2021، من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

ويمكنك ملء استمارة التقديم من هنـــــــــا.