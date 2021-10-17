الصحف البريطانية: محمد صلاح الأفضل في العالم

تصدر محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أغلفة الصحف البريطانية، التي صدرت صباح اليوم الأحد، بعدما قدم أداءً مذهلا مع الريدز خلال مواجهة واتفورد، التي أقيمت أمس السبت على ملعب فيكارج رود؛ إذ صنع هدفا وسجل آخر، ليواصل تألقه منذ بداية الموسم الحالي في البريميرليج، متربعا على صدارة الهدافين.

واستعانت الصحفة الإنجليزية بتصريحات المدرب الألماني يورجن كلوب، لمدح محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم، مؤكدا أن ميسي ورونالدو كان لهما فترتهما، لكن حاليا لا أحد يتفوق على النجم المصري.

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