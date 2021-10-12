أيمن يونس: اللي يقلل من محمد صلاح ميعرفش يعني إيه كورة

أشاد أيمن يونس لاعب الزمالك الأسبق، بأداء المنتخب الوطني بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ليبيا خارج الديار، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، قائلًا: «الكبير كبير، وإحنا بينا نفسنا إننا كبار».

الفريق استطاع تسجيل الأهداف في توقيتات حساسة

وأضاف يونس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «ON»، أن لاعبي المنتخب تمتعوا بالذكاء في مواجهة الأمس، رغم صعوبة أرضية الملعب، لافتًا إلى أن الفريق استطاع تسجيل الأهداف في توقيتات حساسة: «الأهداف تميزت بجماعية عالية، كما أن الهدوء سيطر على اللاعبين».

وتابع، أن كارلوس كيروش فرض قدرا مقبولا من السيطرة على اللاعبين: «بارد وهادي جدا ومش متأثر بأحداث المباراة وتأثيره في الملعب إيجابي جدًا لأن اللاعيبة مش بتتأثر».

تألق فتوح والسعيد وصلاح

وأوضح، أن هناك أكثر من لاعب قدموا مباراة رائعة، مثل الظهير الأيسر أحمد فتوح صاحب الهدف الأول، وعبدالله السعيد صانع ألعاب المنتخب: «وهناك محمد صلاح واللي يقلل منه ميعرفش يعني إيه كورة، قيمته كبيرة وأداء راقي في المباراة وعامل لمنتخب مصر هيبة».

وأشار إلى أن محمد صلاح كافح واستبسل وبذل مجهودا كبيرًا وصنع هدفا، وكاد أن يتعرض لإصابة خطيرة، واعتذر له اللاعبون الليبيون، لافتًا إلى أن المباراة مليئة بالمكاسب لكارلوس كيروش حتى يجهز الفريق للمرحلة المقبلة بشكل أفضل.