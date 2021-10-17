بلاغ ضد دوللي شاهين بتهمة إزعاج السلطات: ترحيلها من مصر فورا

قدم المحامي أيمن محفوظ، بلاغًا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنانة دوللي شاهين بسبب ادعائها كذبًا بتعرضها لاعتداء وحشي من مجهولين، بحجة الدعاية لمسلسلها الجديد، على حد وصفه.

وبدأ أيمن محفوظ، بلاغه المرسل إلكترونيا للنائب العام جاء فيه: «مازال اللهث وراء الشهرة على حساب المجهودات الأمنية يستخرج لنا أسوء ما فينا، فقد ادعت ممثله لبنانية تدعى دوللي شاهين تعرضها لاعتداء وحشي من مجهولين، وأثارت الذعر بين نفوس المواطنين وعملت على تكدير الأمن والسلم المجتمعي، وجاءت المفاجأة أن تلك كانت دعاية للمسلسل تعمل فيه تلك الفنانة».

جريمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات

وأضاف المحامي في بلاغه: «أن تلك الأفعال المستهترة تمثل جريمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، فمن أخبر بهذا الخبر الكاذب بسوء نيه يستحق العقوبة المقررة في المادة 305 من قانون العقوبات قد جرى على أنه «من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فسيحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعه غير الأخبار المذكور ولم يقم دعوى بما اخبر به»، وقد درج الفقه والقضاء وعلى السواء على أن أركان البلاغ الكاذب لها وهى الإبلاغ للجهات بسوء نيه وبقصد بواقعة ثبت كذبها كانت تستوجب عقاب فاعلها.

حبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

وتابع: «أنها وكذلك تستحق العقوبة المقررة بنص المادة 189 عقوبات، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام».

واستطرد: «أن دوللي شاهين تستحق العقوبات المقررة بنص المادة 25 و27 من قانون الإنترنت الجديد، التي تصل إلى الحبس لمده 3 سنوات وغرامه 300 ألف جنيه بتهم هدم القيم الأسرية وإساءة استعمال الإنترنت وإنشاء حساب بقصد تسهيل جريمة.

طلب بترحيل دوللي شاهين من مصر

وطالب المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 134544 لسنة 2021 عرائض النائب العام، بتطبيق نصوص مواد الاتهام ومنع دوللي شاهين من دخول الأراضي المصرية وترحيلها فورا من مصر بعد محاكمتها وتوقيع أقصي عقوبة عليها وإلغاء تصاريح العمل الخاص بها في مصر واتخاذ اللازم قانونا.